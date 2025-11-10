Πολυαθλητικό «πράσινο» πάρτι για ακόμα μία εβδομάδα!

Από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μέχρι το σκάκι και το μοντέρνο πένταθλο! Ο Παναθηναϊκός πρωταγωνιστεί σε όλα τα ομαδικά και ατομικά σπορ, σημειώνοντας νίκες και προκρίσεις, γεμίζοντας γήπεδα και αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Γράφει ο Αριστοτέλης Μπενόγλου...

Ούτε πέντε ούτε δέκα αλλά τριάντα μία ολόκληρες νίκες πέτυχαν τα τμήματα του Παναθηναϊκού την εβδομάδα που πέρασε (3-9 Νοεμβρίου), κάποιες εκ των οποίων ανέβασαν ή διατήρησαν τον σύλλογο στην κορυφή των οικείων βαθμολογιών. Αναλυτικά:

Ποδόσφαιρο ανδρών: Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1 (με 1.200 «πράσινους» πιστούς να κερδίζουν τη μάχη και στην κερκίδα του Eleda Stadion), Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

Ποδόσφαιρο ανδρών Κ17: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1

Ποδόσφαιρο ανδρών Κ15: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-2

Ποδόσφαιρο νεανίδων: Παναθηναϊκός - Α.Ο. Πατίστα 6-0

Μπάσκετ ανδρών: Περιστέρι - Παναθηναϊκός 72-89

Μπάσκετ γυναικών: Παναθηναϊκός - Νεπτούνας 94-87, Παναθηναϊκός - Ανόρθωση Βόλου 108-56 (κατάμεστος ο Τάφος του Ινδού σε παιχνίδι απέναντι σε νεοφώτιστη ομάδα!)

Μπάσκετ εφήβων: Παναθηναϊκός - Παπάγου 83-52

Μπάσκετ παίδων: Παναθηναϊκός - Αιγάλεω 112-82, ΑΣΕ Δούκα - Παναθηναϊκός 37-62

Μπάσκετ νεανίδων: Παναθηναϊκός - ΖΑΟΝ Κηφισιάς 63-43

Μπάσκετ κορασίδων: Παναθηναϊκός - Κρόνος Γέρακα 45-33, Άγιος Νικόλαος Παλλήνης - Παναθηναϊκός 46-92

Μπάσκετ με νοητική αναπηρία: Παναθηναϊκός - Hellas Dream Team 28-23, Παναθηναϊκός - Διεκδικητές Σύναψις 49-18

Βόλεϊ ανδρών: Παναθηναϊκός - Φοίνικας Σύρου 3-0 (Με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να γίνεται και... πανό από τους φίλους του Τριφυλλιού)

Βόλεϊ γυναικών: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-3

Βόλεϊ ανδρών Κ21: Παναθηναϊκός - Α.Ε. Γκράβας 3-0

Βόλεϊ γυναικών Κ20: Αγία Παρασκευή - Παναθηναϊκός 0-3

Βόλεϊ γυναικών Κ18: Παναθηναϊκός - Α.Ε. Γκράβας 3-0, Παναθηναϊκός - Κορωπί 3-0, Σχολές Μωραΐτη - Παναθηναϊκός 0-3

Πόλο ανδρών: Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο 23-10

Futsal ανδρών: Παναθηναϊκός - Αθήνα '90 2-1

Futsal γυναικών: Παναθηναϊκός - Μινώταυρος 7-1

Futsal Νέων: Αθήνα '90 - Παναθηναϊκός 2-5

Ράγκμπι γιούνιον ανδρών: Attica Springboks - Παναθηναϊκός 15-21 (στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας, οι «πράσινοι» έκαναν επική ανατροπή από 0-9)

Σκάκι ανδρών-γυναικών: Σ.Ο. Ηλιούπολης - Παναθηναϊκός 0,5 - 5,5, Απόλλων Βριλησσίων - Παναθηναϊκός 2,5 - 3,5

Σκάκι παίδων-κορασίδων: ΣΕΚΔ Μαχητές - Παναθηναϊκός 2,5 - 3,5

Επειδή όμως η πολυαθλητικότητα ενός οργανισμού δεν αποτυπώνεται μόνο μέσα από πέντε συγκεκριμένα ομαδικά σπορ (τα οποία επιλέγονται με... υποκειμενικά κριτήρια), πάμε να δούμε συνοπτικά τι κατάφεραν μεμονωμένα οι αθλητές του Τριφυλλιού και σε ατομικό επίπεδο (όπου υπήρξε αγωνιστική δράση):

Στον κλασικό αθλητισμό, η Αναστασία Μαρινάκου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 10.000 μέτρα δημοσίας οδού (πετυχαίνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ). Η Ανθή Κυριακοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 5.000 μέτρα δημοσίας οδού, ενώ ο Παναγιώτης Μπουρίκας τερμάτισε στην 4η θέση του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, χάνοντας μια θέση στο βάθρο για λιγότερο από μισό λεπτό. Με τους 9 βαθμούς που ο Μεσσήνιος δρομέας χάρισε από το αγώνισμα αυτό στον σύλλογό του, ο Παναθηναϊκός ανακηρύχθηκε και τυπικά πρωταθλητής Ελλάδας στον ανοικτό στίβο ανδρών για το 2025. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί η πολυπληθής παρουσία τερματισάντων ερασιτεχνών δρομέων από τη νεοσυσταθείσα ομάδα Panathinaikos Running Team, καθώς και πολλών τριαθλητών του Ομίλου. Η Αθήνα και το Παναθηναϊκό Στάδιο πρασίνισαν κυριολεκτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο!

Στην ξιφασκία, η Δέσποινα Γεωργιάδου, μία από τις καλύτερες αθλήτριες στον κόσμο, πιστοποίησε τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες της σπάθης, αφού κατετάγη στην 5η θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αλγερίας. Η Ελληνίδα αθλήτρια έχασε το μετάλλιο για ένα μόλις χτύπημα. Η Όλκα Καζάκου, επίσης, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Κύπελλο Ελλάδας Νέων Γυναικών της Κρήτης.

Στο μοντέρνο πένταθλο, ο Μιχάλης Τσαβαλιάς φόρεσε στον λαιμό του δύο αργυρά και δύο χάλκινα μετάλλια, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Biathle και Triathle της Αλάνια, στην Τουρκία. Τεράστια εθνική επιτυχία, σε ένα όχι τόσο προβεβλημένο αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό σπορ, που ο Παναθηναϊκός επιμένει να καλλιεργεί συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια.

Στη σκοποβολή, ο Κωνσταντίνος Σόβολος συμμετείχε ως μέλος της Εθνικής Ελλάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών του Καΐρου (στο αεροβόλο τουφέκι).

Τέλος, στην άρση βαρών, ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε επάξια από 17 αθλητές και αθλήτριές του στους προκριματικούς αγώνες του πανελληνίου πρωταθλήματος, με τα παιδιά του κόουτς Κωνσταντίνου Σαλπιγγίδη να δηλώνουν πανέτοιμα να χαρίσουν νέες διακρίσεις και τίτλους στον Σύλλογο Μεγάλο.

Το πραγματικά υπέροχο, σπουδαίο νέο της εβδομάδας, όμως, ήταν το εξής: η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αρχής γενομένης από τον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε να διαφημίζει στη φανέλα της -αντί χορηγού- το καταφύγιο αδέσποτων ζώων "A Little Shelter". Περηφάνια, συγκίνηση, ικανοποίηση, χαρά, όλα αναμεμειγμένα μέσα μας, για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία του συλλόγου που αγαπάμε από τα μικράτα μας.

Ας υιοθετήσουμε λοιπόν όλοι μας ένα αδέσποτο ζώο, ας στηρίξουμε εμπράκτως προσπάθειες όπως αυτή του A Little Shelter. Εκεί έξω περισσεύει ακόμα πολλή αγάπη να δοθεί. Κρίμα είναι να βρίσκεται εσώκλειστη σε καταφύγια, εγκλωβισμένη και άρρωστη σε χαρτόκουτες πεζοδρομίων ή συνθλιμμένη στην ψυχρή άσφαλτο...