Όλο το ντέρμπι, μία υπόθεση… Κωνσταντέλιας!

Μετά από ένα «τρελό» σερί επτά αγώνων, πειστικών και γεμάτων εμφανίσεων, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στη Λεωφόρο (2-1). Εκεί όπου «σπατάλησε» ένα ημίχρονο και όταν αποφάσισε να παίξει μπάλα, είδε τον Γιάννη Κωνσταντέλια να βγαίνει νοκ άουτ.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συναντήθηκαν σε ένα πολύ διαφορετικό... φεγγάρι. Οι «πράσινοι» αρκέστηκαν σε έναν δεύτερο ρόλο που έξυπνα τους έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ, προσαρμόζοντας όλο το πλάνο του πάνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια, στο πώς θα κρατήσει χαμηλά τον Νο1 «πονοκέφαλο» για τον Παναθηναϊκό. Ο Σιώπης το πήρε προσωπικά, επιστρατεύοντας κάθε τακτική, στη λογική πως σε έναν πόλεμο όλα επιτρέπονται... Και ο Παναθηναϊκός πήγαινε για πόλεμο, ορμώμενος από το ένστικτο της επιβίωσής του στο πρωτάθλημα, με γνώμονα το -11 από τον ΠΑΟΚ πριν από το ντέρμπι.

Για την ιστορία, όλα δείχνουν πως μπαίνει στα... πιτς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, για χάρη του οποίου πρέπει να μπήκε το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, σίγουρα δύο φορές μέσα στο γήπεδο μόνο κατά τη διάρκεια του α΄ημιχρόνου. Η αλήθεια είναι πως η αντιμετώπιση του Κωνσταντέλια είναι μπελάς για κάθε αντίπαλο, που ψάχνει -συνήθως ανεπιτυχώς- τρόπους να τον περιορίσει. Ο προπονητής της Γιουνγκ Μπόις, για παράδειγμα, παραδέχθηκε πως αυτόν τον παίκτη θα πρέπει να μπλοκάρουμε, το έκανε ποδοσφαιρικά και απέτυχε. Στη Λεωφόρο, ο τρόπος ήταν να βγει νοκ άουτ.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός μέτρησε 1/11 σέντρες, έχοντας ως μοναδική επιτυχημένη αυτή του Κυριακόπουλου για το 1-0 ενώ το ημίχρονο για τους «πράσινους» έκλεισε ιδανικά με το σουτ του Γεντβάι που είδε τη μπάλα να κοντράρει στον Μεϊτέ, να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0. Μία πρωτόγνωρη συνθήκη για τον φετινό ΠΑΟΚ, και δη αυτής της ομάδας. Δεν είναι όμως μόνο οι δύο στιγμές, γιατί οι γηπεδούχοι με την εικόνα τους, το πως κυνηγούσαν τις δεύτερες μπάλες, πως έμπαιναν στις φάσεις, έδειξαν πιο αγωνιστικό, πιο μαχητικό πρόσωπο απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που κινήθηκε σε πολύ χαμηλό τέμπο.

Αρκετά νωθρός, μακριάς από τις εντάσεις της, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου «πλήρωσε» ακριβά το πρώτο 45λεπτο. Και σκέφτεσαι πως λογικά και μαθηματικά θα ερχόταν και αυτή η στιγμή της πνευματικής κόπωσης που δεν θα σου επέτρεπε να παίξεις, να κινηθείς γρήγορα με τη μπάλα. Η αλήθεια είναι πως ο προπονητής του ΠΑΟΚ το «φοβόταν» αυτό από το ματς με τη Γιουνγκ Μπόις, αντιλαμβανόμενος καλύτερα πως αυτό το σερί των αγώνων, με τους παίκτες του να παίζουν στα... κόκκινα, θα το έβρισκαν κάποια στιγμή μπροστά τους. Το στοίχημα ήταν να περάσει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και να έρθει η διακοπή για τις «ανάσες».

Γι' αυτό και στις δηλώσεις τους οι Θεσσαλονικείς στάθηκαν σε αυτό το πρώτο -κακό- ημίχρονο του ΠΑΟΚ: «Η περίοδος συνεχόμενων νικηφόρων αποτελεσμάτων, είναι φυσιολογικό να μας κοστίσει πνευματικά. Με όλο τον σεβασμό στον Παναθηναϊκό, χάσαμε μόνοι μας το παιχνίδι. Σπαταλήσαμε το πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ένταση και την κίνηση που είχαμε στα τελευταία παιχνίδια...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Στο ίδιο μήκος και ο Μπάμπα, που τόνισε πως οι ασπρόμαυροι μπήκαν θυμωμένοι στα αποδυτήρια για την εικόνα που είχαν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Αλλά ακόμη και έτσι, ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου δεδομένα θα έβγαζε αντίδραση στο β΄μέρος. Και ειδικά από τη στιγμή που ο Ρουμάνος έριξε στο ματς Μπιάνκο και Τάισον. Μέσα σε ένα - δύο λεπτά από την είσοδό του, ο Βραζιλιάνος βρήκε τον Κωνσταντέλια μέσα στη περιοχή και ο τελευταίος κλασικά... ζωγράφισε. Ο ΠΑΟΚ - λοιπόν- μειώνει στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης και «χτίζει» μομέντουμ που κάνει τη Λεωφόρο να αγχώνεται, σε συνδυασμό με το γεγονός πως οι «πράσινοι» οπισθοχωρούν, δεν έχουν τη φρεσκάδα και στέλνουν μηνύματα στον πάγκο για θωράκιση.

Κάπου εκεί όμως στο 75΄ο Κωνσταντέλιας πέφτει στο χορτάρι, μην μπορώντας να συνεχίσει, και η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος...

Ο μόνος παίκτης που θα μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα, βγήκε εκτός «μάχης». Και εφόσον δεν προστατευόταν από αυτούς που έπρεπε, κλήθηκε να το κάνει ο Λουτσέσκου μπροστά στο φόβο και το ρίσκο να πάθει μεγάλη ζημιά.

Το διάστημα της διακοπής έρχεται σε ένα κομβικό σημείο για τον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να «καθαρίσουν» το μυαλό, να πάρουν ανάσες και να επιστρέψουν έτοιμοι να κάνουν αυτό που γνωρίζουν καλά. Μια ήττα, ειδικά σε αυτό το σημείο της σεζόν, μπορεί να λειτουργήσει και ως καύσιμο. Να υπενθυμίσει ότι απαιτείται διάρκεια, ένταση και καθαρό μυαλό κάθε τρεις ημέρες. Χάθηκε μία μάχη, όχι ο πόλεμος. Τίποτα περισσότερο.

ΥΓ: Μέχρι και ο Σιώπης θα την έδινε στον εαυτό του αυτήν την κάρτα...