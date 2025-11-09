Πήραν τα ντέρμπι Δόξα Δράμας και Παναιγιάλειος, «Χ»αμένες ευκαιρίες για πολλούς!

Τα αποτελέσματα της 8ης και 9ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της Γ' Εθνικής:
1ος όμιλος
Απόλλων Κρύας Βρύσης – ΑΟ Ξάνθη 1-0 (12' Ταουσιάνης πεν)
Πανθρακικός – Δόξα Δράμας 2-3 (55'-90+3' πεν Σαραντίδης / 10' Ξανθόπουλος, 32'-46' Μπάμπουρας)
Αετός Οφρυνίου – Κιλκισιακός 3-2 (26' Μπαρέττας, 49'-65' πεν Ιγνατίδης / 33'-61' Πουρναράς)
Ποσειδών Μηχανιώνας – Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1 (50' Κυριακίδης πεν / 2' Αβραμίδης)
Ορέστης Ορεστιάδας – ΠΑΟΚ Δυτικού 2-1 (22' Αραμπατζής, 90+4' Ντουμανάκης B. / 84' Χωραφάς)
ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Θερμαϊκός Θέρμης 1-2 (90+2' Μανιάνι / 5' Στεργίου, 80' Μιφτάρι)
2ος όμιλος
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Εορδαϊκός 3-1 (37' Κυπαρίσσης πεν, 87' Κλιγγόπουλος, 90' Κραγιόπουλος πεν / 40' Ακιτούντε)
Αστέρας Καρδίτσας – ΑΕ Ευόσμου 2-1 (27' Ρουμπιές, 35' Αναγνώπουλος / 78' Ζησόπουλος)
Βέροια – Πιερικός 1-0 (42' Ιωάννου)
Απόλλων Καλαμαριάς – ΑΕ Αλεξάνδρειας 3-0 (4' Γιουκούδης, 8' Μίσκου, 22' Ρίζος)
Ερμής Εξοχής – Κοζάνη 0-0
Ακρίτες Συκεών – Σαρακηνός 2-0 (8' Χριστοδουλίδης, 53' Βασαΐτης)
3ος όμιλος (9η αγωνιστική)
Αστέρας Σταυρού – Άρης Φιλιατών 1-0 (49' Αντωνόπουλος)
ΠΟ Ελασσόνας – Πρόοδος Ρωγών 2-1 (65'-67' Γκουντρουμπής / 90' Σιδηρόπουλος πεν)
Ανθούπολη – ΠΑΣ Λαμία 1-0 (54' Αρσένης)
Αναγέννηση Άρτας – Τρίκαλα 2-0 (42' Δρόσος, 75' Μανιώτης πεν)
ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Τηλυκράτης 1-2 (55' Τσίτσιος / Περιστέρης, 58' Μορφάκης)
Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΑΕ Λευκίμμης 2-1 (27' Ρεσβάνης, 90+2' Σιδέρης / 90' Γαστεράτος)
Ρεπό: Θεσπρωτός
4ος όμιλος
ΠΑΣ Πύργος – ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-1 (78' Αναστασόπουλος)
ΠΑΣ Κόρινθος – Πανγυθεατικός 0-0
Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1-0 (72' Λιάτος)
ΑΟ Μιλτιάδης – Πανθουριακός 0-3 (48' Τιμπλαλέξης, 50'-89' Αγγελής)
Θύελλα Πατρών – ΑΟ Λουτρακίου 1-2 (86' Κωνσταντινίδης / 49' Στρατίκης, 74' Κατσούκης)
Ερμής Μελιγούς – Πέλοπας Κιάτου 0-1 (82' Ραυτόπουλος)
5ος όμιλος
Διαγόρας Ρόδου – Δόξα Βύρωνος 2-2 (53' Ιμεραλιλάι, 90+2' Λα Τόρε πεν / 22'-75' πεν Αργυρίου)
ΑΟ Νέας Ιωνίας – ΑΟ Καρύστου 0-0
ΑΟ Νέας Αρτάκης – Άρης Πετρούπολης 0-0
Απόλλων Καλυθιών – Αμαρυνθιακός 4-2 (2'-55' Νικολής, 46'-69' Μανιάς / 14' Παππάς, 38' Χατζηαθανασίου)
Εθνικός Αστέρας – ΑΕΡ Αφάντου 3-1 (17' Μαυρίκος, 26' Γκιόκα, 45+2' Τσιμπόκας / 88' Παπαμανώλης)
Κένταυρος Βριλησσίων – Ρόδος ΑΝΑΒΟΛΗ
6ος όμιλος
Ατσαλένιος – ΑΕ Μυκόνου 2-0 (30' Νύκταρης, 64' Πατραμάνης)
Ηλυσιακός – Χαϊδάρι 1-0 (37' Καραγιάννης)
Αίας Σαλαμίνας – Αστέρας Βάρης 0-1 (18' Χριστίνης)
Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Ιωνικός 0-2 (12' Ματσούκας πεν, 43' Δρίτσας)
Εθνικός – Γιούχτας 1-1 (55' Γροντής / 37' Άντο)
Θύελλα Ραφήνας – Σαρωνικός Αναβύσσου 1-0 (19' Τσούκας Κ.)