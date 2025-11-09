Με ένα τακτικό ρεσιτάλ Μπενίτεθ και όλους τους παίκτες… καμικάζι, ο Παναθηναϊκός με τη Λεωφόρο να σπρώχνει νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ που περίμενε τα πάντα από τα μαγικά του Ντέλια και άργησε 60 λεπτά να μπει στο ματς.

Ο... ψυχωμένος Παναθηναϊκός «διάβασε» τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ, εγκλώβισε τον αντίπαλό του στο κέντρο, στόχευσε στα άκρα της άμυνας του Δικεφάλου και έριξε στα σκοινιά τους ασπρόμαυρους στο α΄ημίχρονο του ντέρμπι στο «Απ. Νικολαϊδης».

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ των υψηλών πτήσεων, με το απόλυτο 7/7 σε όλες τις διοργανώσεις, έβγαλε κούραση, κινούμενος σε ένα χαμηλό τέμπο, απέναντι σε μία ομάδα που έδειξε σφυγμό και αυταπάρνηση από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Διαφορετική η εικόνα των «δύο» μονομάχων στο β΄μέρος, με τους Θεσσαλονικείς να μειώνουν με το απίθανο γκολ του Κωνσταντέλια, να φτιάχνουν το μομέντουμ τους αλλά οι «πράσινοι» άντεξαν και πανηγύρισαν μία πολύ μεγάλη νίκη (2-1).

Εκπλήξεις με Γεντβάι και Σιώπη από τον Ράφα Μπενίτεθ, έχοντας κάτω από τα δοκάρια τον Λαφόν και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν δίδυμο στα στόπερ. Στα άκρα της άμυνας, οι «πράσινοι» επιστράτευσαν Κυριακόπουλο και Γεντβάι, με τους Σιώπη - Τσιριβέγια στον άξονα. Η τριπλέτα των Τζούρισιτς, Τετέ και Ζαρουρί πήρε θέση πίσω από τον προωθημένο Πάντοβιτς.

Χωρίς εκπλήξεις ο ΠΑΟΚ, με τον Τσιφτσή κάτω από τα γκολπόστ και τους Μπάμπα, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Κένι να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά. Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ επέστρεψε στο χώρο του κέντρου, ενώ ο Κωνσταντέλιας στο δέκα πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, με τους Αντρίγια και Ντεσπόντοφ να αγωνίζονται στα εξτρέμ.

Ορμώμενος από το ένστικτο της... επιβίωσης στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει τα ηνία του αγώνα, εκμεταλλευόμενος άριστα κάθε λάθος και κάθε... γλίστρημα των ασπρόμαυρων. Η πρώτη διάθεση των γηπεδούχων εκφράστηκε μόλις στο 2΄με ένα σουτ του Τετέ που πέρασε άουτ. Στο 13΄ ο Σιώπης, από το κέντρο του γηπέδου, προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Τσιφτσή, ψάχνοντας το... γκολ της χρονιάς, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Όσο ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να μπει επιθετικά στο παιχνίδι, έχοντας ταυτόχρονα αργές επιστροφές στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός βρήκε αυτό που έψαχνε, παίρνοντας ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία. Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης άλλαξαν τα δεδομένα μετά την αλλαγή παιχνιδιού του Τσιριβέγια προς τον Κυριακόπουλο. Ο Έλληνας μπακ με μία εξαιρετική χαμηλή σέντρα βρήκε τον Πάντοβιτς που πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και πλάσαρε προ κενής εστίας για το 1-0!

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ είδε Τσιφτσή και δοκάρι να τον σώζουν -προσωρινά- από τα χειρότερα (27'), όταν οι «πράσινοι» έκλεψαν την μπάλα στη μεσαία γραμμή, η μπάλα έφτασε στον Τετέ που κινήθηκε κατά μέτωπο, επιχειρώντας το σουτ, αλλά ο κίπερ του Δικεφάλου έπεσε και βρήκε οριακά τη μπάλα, την έστειλε στο δοκάρι και ύστερα εκτός τέρματος. Ό,τι του στέρησε η τύχη, του το έδωσε το ματς τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Παναθηναϊκό να βάζει με τη συμπλήρωση ημιώρου βάσεις για τη νίκη.

Στο 31΄της αναμέτρησης, μία ακόμη οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού προκάλεσε... σύγχυση στα μετόπισθεν του Δικεφάλου του Βορρά, όταν το διαγώνιο σουτ του Γεντβάι, βρήκε στον Μεϊτέ, άλλαξε πορεία ξεγελώντας τον Τσιφτσή και κατέληξε στα δίχτυα του ΠΑΟΚ για το 2-0. Μία πρωτόγνωρη συνθήκη και για τις δύο ομάδες, προτού οδηγηθούν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Και κυρίως για τον ΠΑΟΚ που εμφανίστηκε στο α΄ημίχρονο πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, κρατώντας μόνο τις στιγμές, τις διεισδύσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σημαντικότερη στιγμή για τους Θεσσαλονικείς, ενδεικτική των κακών επιλογών στην επίθεση, ήταν η φάση με πρωταγωνιστή τον Γιακουμάκη, ο οποίος άφησε ανεκμετάλλευτη την κακή έξοδο του Λαφόν, επιλέγοντας να πάρει μέτρα στο γήπεδο αντί να «κρεμάσει» τον αντίπαλό του...

Αναπροσαρμογή πλάνου για τον Παναθηναϊκό, μετά την έναρξη του β΄μέρους, με τον Μλαντένοβιτς να αντικαθιστά τον Κυριακόπουλο (50΄), σε μία πρώτη αναγκαστική κίνηση του Ράφα Μπενίτεθ. Αλλαγές με στόχο την αντίδραση από πλευράς Ραζβάν Λουτσέσκου, βρίσκοντας καλύτερη ισορροπία στον άξονα, με την είσοδο του Μπιάνκο αντί του Οζντόεφ και μεγαλύτερη επιθετικότητα με τον Τάισον αντί του Ντεσπόντοφ (58΄).

Πάρα πολύ γρήγορα, ο ΠΑΟΚ βρήκε σφυγμό και ένα γκολ που έβαλε «φωτιά» στο ντέρμπι. Στο 61΄ ο «μάγος» του Δικεφάλου με μία υπέροχη ατομική προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή από τ΄ αριστερά, πέρασε τον Γεντβάι και «τελείωσε» υποδειγματικά στο απέναντι παράθυρο του Λαφόν για το 2-1!

Ο Παναθηναϊκός οπισθοχώρησε, έβγαζε κούραση στο μεσοδιάστημα του β΄μέρους, αναγκάζοντας τον Μπενίτεθ να επέμβει από τον πάγκο με την είσοδο των Μπακασέτα (Τετέ 74') και Τσέριν (Σιώπη). Πάνω στο σημείο όμως που ο ΠΑΟΚ πήρε τη μπάλα στα πόδια του, ρόλαρε με ταχύτητα από τα άκρα, πατώντας στην περιοχή του αντιπάλου, ήρθε η αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντέλια προκειμένου να βάλει φρένο στους Θεσσαλονικείς.

Μία αλλαγή που έκρινε εν πολλοίς τον αγώνα, με τον Δικέφαλο να έχει το μομέντουμ, την κατοχή, αλλά να αδυνατεί να φτάσει σε «κλασσική» ευκαιρία απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό, που έδειχνε ψυχωμένος και έτοιμος... για νίκη.

Συνεχόμενα γεμίσματα, κόρνερ και στημένες μπάλες για τον ΠΑΟΚ, οι οποίες πέρασαν ανεκμετάλλευτες με τους «πράσινους» να διατηρούν με σχετική ευκολία το 2-1 μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του Σλάγκερ.

Νίκη που έδωσε -εκτός από ψυχολογία-, και βαθμολογική «ανάσα» στην ομάδα του Μπενίτεθ, η οποία έφτασε τους 15 βαθμούς (έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο), με τον ΠΑΟΚ να «πέφτει» από την κορυφή μετά από τρεις αγωνιστικές και να πηγαίνει στη διακοπή με 20 βαθμούς, όντας στο -1 από τον Ολυμπιακό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κυριακόπουλος(50΄Μλαντένοβιτς), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Σιώπης(74΄Τσέριν), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τζούρισιτς(85΄Πελίστρι), Τετέ(74΄Μπακασέτας), Πάντοβιτς(85΄Μαντσίνι)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ(58΄Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας(75΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ(58΄Τάισον), Γιακουμάκης(68΄Τσάλοβ)

