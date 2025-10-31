Μπορίνι: «Στη Σαμπντόρια με απομόνωσαν και με άφηναν χωρίς φαγητό»

O Φάμπιο Μπορίνι, πρώην παίκτης της Λίβερπουλ και νυν επιθετικός της Σάλφορντ, μίλησε στους Times για τις δύσκολες εμπειρίες που έζησε στη Σαμπντόρια, αποκαλύπτοντας ότι ένιωσε να παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματά του.

Παρότι πέτυχε εννέα γκολ με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας, ο Μπορίνι δηλώνει πως έμεινε με μια πικρή γεύση, περιγράφοντας μια περίοδο απομόνωσης και ψυχολογικής πίεσης. Όπως ανέφερε, μετά τις διοικητικές αλλαγές στη Σαμπντόρια, κατηγορήθηκε άδικα ότι ήταν «αρνητική επιρροή» στα αποδυτήρια, γεγονός που τον οδήγησε στο περιθώριο, χωρίς προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και, όπως υποστηρίζει, χωρίς καν τη δυνατότητα πρόσβασης στο φαγητό που παρείχε ο σύλλογος στους παίκτες.

«Οι κοντινοί μου άνθρωποι γνωρίζουν πόσο δύσκολο ήταν», δήλωσε ο Ιταλός. «Ήταν μια απόφαση του διευθυντή πριν καν με συναντήσει. Είπαν ότι ήμουν πρόβλημα στα αποδυτήρια, ενώ στην πραγματικότητα εγώ ήμουν αυτός που τα κρατούσε ενωμένα. Ήμουν έτοιμος να μηνύσω τον σύλλογο. Δεν γίνεται να σε αναγκάζουν να προπονείσαι μόνος, χωρίς φαγητό και χωρίς καμία συμμετοχή στην ομάδα».

Η κατάσταση, όπως παραδέχεται, επηρέασε σοβαρά την ψυχολογία του. Πλέον, όμως, στη Σάλφορντ νιώθει πως αρχίζει να «θεραπεύεται» από εκείνη την εμπειρία.

«Ήμουν πολύ προβληματισμένος», είπε. «Μίλησα με έναν φίλο που έζησε το ίδιο στη Σαμπντόρια και μου είπε: “Νιώθω ότι θεραπεύομαι μόνο και μόνο επειδή είμαι μακριά”. Του έστειλα μήνυμα και του είπα πως αρχίζω κι εγώ να νιώθω ξανά έτσι. Είναι μια μακρά διαδικασία, αλλά επιτέλους αισθάνομαι ότι προχωράω».

Ο Μπορίνι, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ρόμα και Μίλαν, φαίνεται πως βρήκε στην Αγγλία το περιβάλλον που χρειαζόταν για να αφήσει πίσω του μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της καριέρας του.