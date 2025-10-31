ΠΑΟΚ: «Καπνός» τα εισιτήρια για Σέρρες - Προειδοποίηση για έγκαιρη προσέλευση

Τα «ασπρόμαυρα» εισιτήρια για τις Σέρρες εξαφανίστηκαν, με τον ΠΑΟΚ να... προειδοποιεί για έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο των Σερρών την Κυριακή (2/11 19:30).

Ο Δικέφαλος προετοιμάζεται για τον αγώνα απέναντι στον Πανσερραϊκό (2/11 19:30) για την 9η αγωνιστική της Super League, στον οποίο θα έχουν και την υποστήριξη αρκετών χιλιάδων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Όπως ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ, τα εισιτήρια που αφορούσαν το πέταλο των φιλοξενούμενων και συγκεκριμένα τις Θύρες 1 και 7, εξαντλήθηκαν, «προειδοποιώντας» παράλληλα για έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο για αποφυγή μεγάλων καθυστερήσεων κατά την είσοδο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι Σέρρες θα «γεμίσουν» (ξανά) από φίλους του ΠΑΟΚ, με τον τοπικό σύνδεσμο να ανακοινώνει γιορτή και πορεία την ημέρα του αγώνα.