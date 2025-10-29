IFAB: «Στις 20/1 θα συζητηθεί η δυνατότητα παρέμβασης του VAR για λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα»

Στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του IFAB θα συζητηθεί η αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Την αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR σχετικά με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα θα συζητήσει η IFAB, όπως ενημέρωσε επίσημα μετά από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη. Η συζήτηση σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τη χρήση του VAR για αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα άνοιξε με αφορμή την αποβολή του του Έσε στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026, στην ετήσια συνάντηση εργασίας του IFAB στο Λονδίνο. Δεν υπάρχει κανείς που να μην συμφωνεί ότι ο Ελβετός διαιτητής Σνάιντερ υπέπεσε σε διαιτητικό λάθος, οπότε άνοιξε η συζήτηση για να αλλάξει το πρωτόκολλο.

Η ενημέρωση του IFAB:

«Σε σχέση με το πρωτόκολλο του VAR, συζητήθηκε ότι, μεταξύ άλλων, οι διαιτητές βιντεοαγώνων (VMO) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν όταν έχει δοθεί λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του IFAB, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο».

