Γκουαρντιόλα: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Ρόντρι»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, μίλησε για την κατάσταση του Ισπανού χαφ, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει το πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Ρόντρι τον τελευταίο χρόνο έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τους τραυματισμούς, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να τονίζει ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την επιστροφή, προκειμένου να μην υπάρξει νέα υποτροπή στον τελευταίο τραυματισμό που αντιμετωπίζει.

«Δεν υπάρχει ακόμη χρονικό πλαίσιο για την επιστροφή του Ρόντρι. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Σίγουρα βελτιώνεται, προπονείται εν μέρει μαζί μας, αλλά μετά από αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες φορές με τους μυϊκούς τραυματισμούς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του αυτή την εβδομάδα, αλλά ακόμη δεν έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση», ανέφερε ο Καταλανός τεχνικός για την κατάσταση του Ισπανού χαφ.