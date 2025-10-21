ΑΕΚ: Το ντεφορμάρισμα, τα λάθη και το… σωσίβιο της Πέμπτης

Η εικόνα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είναι μια συνέχεια των όσων συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, είναι φανερό πως κάνει μια σημαντική «κοιλιά». Και βρίσκεται σε φάση παρατεταμένου ντεφορμαρίσματος...

Τα πρώτα δείγματα του οποίου, είδαμε να φανερώνονται στην Σλοβενία. Όπου απέναντι στην Τσέλιε, αρχές του μήνα, στην πρεμιέρα του UEFA Conference League, η Ενωση εμφανίστηκε εμφανώς αδιάβαστη. Ανέτοιμη αγωνιστικά και πνευματικά και υπέστη την ήττα με κάτω τα χέρια. Ακολούθησε, το παιχνίδι στο Περιστέρι με την Κηφισιά.

Το οποίο, μπορεί η ΑΕΚ να κέρδισε στο φινάλε - έχοντας και μια εχθρική διαιτησία να αντιμετωπίσει κάτι που το βγάζω από την κουβέντα - όμως θυμίζω πως στο πρώτο 45λεπτο, οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς τα κάνουν όλα λάθος, υποπίπτουν σε μπαράζ λαθών και παρουσιάζουν μια εικόνα ενός απροετοίμαστου γκρουπ. Με την Κηφισιά, να χτυπά εν τέλει την ΑΕΚ στο τρανζίσιον. Με τον τρόπο δηλαδή που περιμέναμε ότι θα την χτυπήσει. Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές πιάνονται αδιάβαστοι, η Ένωση - που έχει ένα εφιαλτικό πρώτο 45λεπτο - βρίσκεται να κηνυγά στο σκορ και το ματς γυρίζει κυρίως λόγω της ποιότητας του Λούκα Γιόβιτς και του ρίσκου που παίρνει ο προπονητής στην ανάπαυλα. Παρόμοια πράγματα συνέβησαν και χθες. Δεν είναι κάθε μέρα τ' Άι-Γιαννιού, ωστόσο. Η ΑΕΚ εμφάνισε και απέναντι στον ΠΑΟΚ παρόμοιες ανορθογραφίες με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να τις εκμεταλλευτεί, με την ποιότητα που διαθέτει, να πει ευχαριστώ στα δώρα που του προσέφερε η Ένωση και να φύγει με διπλό από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το χθεσινό ντέρμπι προσωπικά για μένα διαχωρίζεται σε δυο κομμάτια. Πριν και μετά το λάθος Μουκουντί. Ο οποίος παρουσιάστηκε εμφανώς ανέτοιμος και η ευθύνη δεν βαραίνει τον ίδιο αλλά τον προπονητή που τον χρησιμοποίησε. Η ΑΕΚ στο πρώτο 45λεπτο, ναι μεν δέχεται τις δυο φάσεις από τον Γιακουμάκη όμως αυτές, είναι προϊόν δικών της εύκολων λαθών. Κατά τ’ άλλα, αυτή είναι που δημιουργεί περισσότερο, αυτή είναι που παίζει πιο ορθολογικά και έχει μεταξύ άλλων: το δοκάρι του Γκρούγιτς, την κεφαλιά του Βίντα, την ευκαιρία του Γιόβιτς και τη διπλή απίθανη φάση του Κοϊτά. Ο Τσιφτσής, παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτό το σημείο και το μηδέν, είναι αποκλειστικά και μόνον δικό του έργο. Η φάση στο 45’ έρχεται από το πουθενά. Και η ΑΕΚ ενώ θα μπορούσε να πάει μπροστά στο σκορ στην ανάπαυλα, βρίσκεται να κυνηγά, εντελώς κόντρα στη ροή του ντέρμπι...

Με την έναρξη της επανάληψης και μετά το τραγικό λάθος του Μουκουντί, βλέπουμε ένα άλλο παιχνίδι καθώς είναι φανερό πως τα πόδια των παικτών της ΑΕΚ κόβονται μετά από αυτή την εξέλιξη και η ομάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε πνευματικά, ούτε αγωνιστικά ενώ και οι βοήθειες από τον πάγκο είναι ελάχιστες καθώς το 4-4-2 του Νίκολιτς με την κοινή συνύπαρξη Γιόβιτς-Πιερό δεν βγαίνει και δεν λειτουργεί.

Προφανώς στην εξίσωση πρέπει να βάλουμε πως απέναντι υπάρχει ένας ΠΑΟΚ που γνωρίζει καλά το πως να διαφυλάσσει το υπέρ του σκορ έχοντας μια κόμπακτ εικόνα και παίζοντας έξυπνα ελέγχοντας απόλυτα τους χώρους, αλλά το να μην μπορεί να δημιουργήσει η ΑΕΚ την παραμικρή ευκαιρία και να μοιάζει… παραδομένη είναι μια εικόνα μη αποδεκτή. Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές πρέπει να αναλύσουν τι πήγε λάθος, πρέπει να αναλύσουν τα αίτια της κατάρρευσης και της μη αντίδρασης και προφανώς, πρέπει να βρουν τον τρόπο να ξεπεράσουν το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα στο οποίο βρίσκονται. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Πέμπτης με την Αμπερντίν!

Το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα… σωσίβιο που θα δώσει στην ΑΕΚ την απαραίτητη ώθηση να συνεχίσει και να κοιτάξει μπροστά. Όλα αυτά, σε περίπτωση προφανώς θετικού αποτελέσματος! Μην ξεχνάμε, πως την Κυριακή η Ένωση έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά για την ΑΕΚ, με μια νίκη απέναντι στους Σκωτσέζους, να φτιάξει την ψυχολογία της και να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της εν όψει της γενικότερης δύσκολης συνέχειας που την περιμένει.

Είναι αυτονόητο, πως αν η ΑΕΚ επαναλάβει τα λάθη που είδαμε χθες, δεν θα έχει καμία τύχη ούτε απέναντι στην Αμπερντίν. Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται τις ημέρες που μεσολαβούν, να βρει λύσεις σε όσα βλέπουμε το τελευταίο 20ημερο, να πάρει σωστές αποφάσεις και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν ξανά την υπευθυνότητα που είχαν όλο το καλοκαίρι στην προκριματική διαδικασία και μέχρι πρόσφατα. Διότι, αν συνεχιστούν με την ίδια συχνότητα τα ατομικά λάθη που είδαμε (και) χθες από τους Μαρίν - Γκρούγιτς στο πρώτο ημίχρονο και του Μουκουντί στην επανάληψη, τότε η ΑΕΚ δεν θα έχει καμία τύχη!