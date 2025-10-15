Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μαρτίνες του Βόλου, σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο (pic)

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Νταβίντ Μαρτίνες, ο οποίος αγωνίζεται στον Βόλο με τη μορφή δανεισμού από την Ιντεπεντιέντε μέχρι το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή.

Μεταγραφικό ενδιαφέρον προέκυψε από την Αργεντινή για τον Ολυμπιακό, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ούριελ Λούγκτ, οι Πειραιώτες ρώτησαν την Ιντεπεντιέντε για την περίπτωση του Νταβίντ Μαρτίνες που αγωνίζεται στον Βόλο με τη μορφή δανεισμού.

Ο 21χρονος αμυντικός χαφ ανήκει αγωνίζεται στην ομάδα της Μαγνησίας ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι του 2026, με την περίπτωση του να μην είναι εύκολη, καθώς θεωρείται ένα σημαντικό πρότζεκτ για τους Αργεντινούς.

Οι «ερυθρόλευκοι» φέρεται να παρακολουθούν την εξέλιξη και την πορεία του Μαρτίνες και δεν αποκλείεται να κινηθούν για την περίπτωση του στην επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Βόλος εξετάζει κι αυτός την πιθανότητα απόκτησης του ταλαντούχου μέσου, με την Ιντεπεντιέντε να αξιώνει περίπου 1 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Ο Μαρτίνες μετρά συνολικά φέτος 8 συμμετοχές με τη φανέλα των Βολιωτών, έχοντας εξαιρετική παρουσία στη μεσαία γραμμή της ομάδας του Χουάν Φεράντο.