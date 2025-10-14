Το UEFA share Programme στην Αθήνα

Στην Αθήνα (14-16/10) θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι εργασίες του προγράμματος UEFA Share για grassroots managers, που αφορά σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ομοσπονδιών αναφορικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη του ποδοσφαίρου.

Στις 15/10 θα παραχωρήσει συνέντευξη στο πλαίσιο του προγράμματος η εκτελεστική γραμματέας της ΕΠΟ, Δόμνα Τσιώνη.

Το UEFA Share είναι το πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων της UEFA για ομοσπονδίες και συλλόγους, που διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ομοσπονδιών-μελών της, με εργαστήρια και σεμινάρια για τη βελτίωση των προτύπων σε βασικούς τομείς όπως οργανωτικά, διοικητικά και πρακτικά ζητήματα, εκπαίδευση προπονητών, το ποδόσφαιρο στις μικρές ηλικίες και το ποδόσφαιρο γυναικών, θέματα οικονομικής κατανομής, πρόσληψης και διαχείρισης προσωπικού και άλλα. Για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ομοσπονδιών έχει δημιουργηθεί και διαδικτυακή πλατφόρμα.



Το πρόγραμμα έχει παράσχει ευκαιρίες σε χιλιάδες προπονητές, εκπαιδευτές προπονητών, ειδικούς ακαδημιών και τεχνικό προσωπικό ομοσπονδιών-μελών, που έχουν μοιραστεί γνώσεις και δεξιότητες. Η Αθήνα αποτελεί τον δεύτερο σταθμό του προγράμματος. Το πρώτο μέρος (part 1) πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Νιόν τον Νοέμβριο του 2024.



Στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Athens Coast στη Γλυφάδα, με οργανωτική ευθύνη της ΕΠΟ και της UEFA, θα συμμετάσχουν ειδικοί (mentors) της ευρωπαϊκής υπερκείμενης αρχής και grassroots managers από 20 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Δανία, Κροατία, Φινλανδία, Β. Ιρλανδία, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανία, Ισραήλ, Νησιά Φερόε, Κόσοβο, Εσθονία, Λετονία, Μάλτα, Ουαλία και φυσικά η "οικοδέσποινα" Ελλάδα.