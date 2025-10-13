Ο Ρούνε... έψαχνε τον Τσιτσιπά στο Δανία-Ελλάδα! (pics)

Ο Χόλγκερ Ρούνε έδωσε το παρών στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Δανία στο Πάρκεν, ρωτώντας τον Στέφανο Τσιτσιπά «που είναι».

Ο Δανός τενίστας, ανάρτησε βίντεο στο «Χ» από την στιγμή της ανάκρουσης των Εθνικών ύμνων των δύο χωρών, αναφέροντας στην ανάρτησή του: «Δανία vs Ελλάδα. Που είσαι Στέφανε Τσιτσιπά».

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ωστόσο βρίσκονταν στη Σαουδική Αραβία, για την συμμετοχή του στο Six King Slam, κάνοντας σχετική ανάρτηση από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι Σαουδάραβες.