Ο Ρούνε... έψαχνε τον Τσιτσιπά στο Δανία-Ελλάδα! (pics)

Ο Δανός τενίστας, ανάρτησε βίντεο στο «Χ» από την στιγμή της ανάκρουσης των Εθνικών ύμνων των δύο χωρών, αναφέροντας στην ανάρτησή του: «Δανία vs Ελλάδα. Που είσαι Στέφανε Τσιτσιπά».
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ωστόσο βρίσκονταν στη Σαουδική Αραβία, για την συμμετοχή του στο Six King Slam, κάνοντας σχετική ανάρτηση από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι Σαουδάραβες.
Touched down in Riyadh 📍🇸🇦— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 12, 2025
Thank you for the warm welcome, Saudi fans! Excited to play in front of you on Wednesday.#SixKingsSlam pic.twitter.com/HBlywjKBhh