Ροντρίγκο: «Πριν υπογράψω με την Ρεάλ, είχα συμφωνήσει με τη Μπαρτσελόνα»

Ο Ροντρίγκο, σε συνέντευξή του στην AS, αποκάλυψε ότι ήταν μια ανάσα από το να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Ο Ροντρίγκο σε συνέντευξή του αποκάλυψε πως πριν υπογράψει με την Ρεάλ Μαδρίτης, είχε συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα!

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος αποκάλυψε ότι το 2019 ήταν προ των πυλών από το να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα, αλλά ο πατέρας του τον ενημέρωσε για την κλήση της Ρεάλ:

«Πριν υπογράψω για τη Μαδρίτη, όλα είχαν ήδη γίνει και είχα ουσιαστικά συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα. Είναι αλήθεια. Αλλά ο πατέρας μου μού είπε ότι η Μαδρίτη μας είχε καλέσει και ότι έπρεπε να διαλέξω» ανέφερε αρχικά. Ακόμη θυμήθηκε μάλιστα το πρώτο του παιχνίδι στη Βαλδεμπέμπας με την Κάστιγια: «Σκόραρα και αποβλήθηκα για τον εορτασμό! Ήταν σωστό να ξεκινήσω εκεί για να καταλάβω τα θεμέλια του συλλόγου».

Για όσα έζησε επί των ημερών του Αντσελότι στον πάγκο της Βασίλισσας ανέφερε: «Θυμάμαι τον αποκλεισμό από τη Σέριφ που μας κλόνισε. Αλλά μετά ξεκίνησε η τρέλα, Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι, Σίτιαπίστευτα comeback. Κάθε βράδυ στο Μπερναμπέου ήταν μαγικό. Πίστη μέχρι τη λήξη και μετά συνέβαινε η μαγεία».

Για το αν θέλει να μείνει στη Ρεάλ έως το 2028 δήλωσε: «Όσο η Ρεάλ με θέλει, θα μείνω. Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν φήμες, αλλά πάντα λέω ότι θέλω να συνεχίσω να κερδίζω εδώ».

Για την σχέση του με τον Μπαμπε: «Παίζουμε πολύ καλά μαζί. Έχει τρομερή ταχύτητα και γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα. Είναι φαινόμενο».

Τέλος για τις φιλοδοξίες για τη σεζόν :«Θέλω να ξανακερδίσω με τη Ρεάλ την Champions League και, φυσικά, ονειρεύομαι να κατακτήσω το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία».