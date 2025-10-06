Πρώην παίκτης της «SL» έφτιαξε αποδυτήρια... Champions League στην Παστίδα! (pics)

Μια «βαριά» τιμωρία υλοποίησε μια σπουδαία ιδέα του Αντώνη Αθανασίου, ενός παίκτη που αναδείχθηκε από την ακαδημία του Ατρόμητου Αθηνών, έπαιξε σε Super League 1 και 2, όμως τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στη Ρόδο, αγωνιζόμενος στην κωμόπολή του με τον Αστέρα Παστίδας, πέραν των Φοίβου Κρεμαστής και Κλεόβουλου Λίνδου στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου.

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι φωτογραφίες με τα εξαιρετικά αποδυτήρια που εμπνεύστηκε να φτιάξει ο Αντώνης Αθανασίου στην Παστίδα σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου. Ο 33χρονος μέσος απέχει από την ενεργό δράση εξαιτίας ενός αποκλεισμού που του επέβαλε η ΕΠΣ Δωδεκανήσου στις 4 Οκτωβρίου 2024 για ενάμιση χρόνο!

Φορώντας τη φανέλα του τοπικού Αστέρα, ομάδα της κωμόπολης και καταγωγής του, είχε ανάρμοστη συμπεριφορά προς έναν διαιτητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με τον Διαγόρα Βατίου και ο πέλεκυς ήταν βαρύς. Αποφάσισε, λοιπόν, να τιμήσει τους «κυανόλευκους» που έχουν ένα σήμα ίδιο με εκείνο του Ατρόμητου Αθηνών, τον σύλλογο που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, παίζοντας ακόμα σε Ηρακλή, Κέρκυρα, Πιερικό, Αχαρναϊκό και Διαγόρα.

Δείτε τις φωτογραφίες και διαβάστε όσα έγραψε ως δήλωση με αφορμή τη δημιουργία αποδυτηρίων επιπέδου... Champions League στο γήπεδο της Παστίδας:

«Αυτή την πρωτοβουλία, την πήρα από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση της ΕΠΣ Δωδεκανήσου να μην μπορώ να αθλούμαι για 18 μήνες με την ομάδα του χωριού μου και γενικότερα με το ποδόσφαιρο. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά μου έδωσε το κίνητρο να βρω έναν διαφορετικό τρόπο να προσφέρω στο άθλημα που αγαπώ.

Έτσι, αποφάσισα να υλοποιήσω ένα ΟΝΕΙΡΟ: να φτιάξω αποδυτήρια που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στο νησί, δίνοντας στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές κάτι που πραγματικά τους αξίζει.

Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν χωρίς τη βοήθεια του Δημάρχου Ρόδου, κ. Αλέξανδρου Κολιάδη, και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, κ. Μιχάλη Πλύγκου, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου με ουσιαστική στήριξη. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης μέλη της ομάδας αλλά και 2-3 καλοί φίλοι μου, που βοήθησαν σε κάθε στάδιο μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.

Θέλω όμως να ευχαριστήσω δημόσια τα πεθερικά μου, τη γυναίκα μου, τον πατέρα μου αλλά και την εταιρεία Ξυλεία Σπανός για τη στήριξη από την αρχή μέχρι το τέλος. Επίσης, ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους Θοδωρή Μαστρωσάββα, Γιάννη Παππασάββα, Άκη Ζόγκα, Μιχάλη & Αλέξανδρο Τζαβάρα, Αυγή Σταματιάδη, Άγγελο Παπαγεωργίου και Νίκο Χριστοφή, που στάθηκαν δίπλα μου χωρίς δεύτερη σκέψη και πάνω απ’ όλα αφιλοκερδώς.

Χάρη σε όλους αυτούς καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό, που τιμά το χωριό μας και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο».