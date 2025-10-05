Κριτική Ολυμπιακού: Τον «πλήγωσε» η άμυνά του...

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Τούμπα και στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας την ήττα με ανατροπή 2-1 και το SDNA αξιολογεί την απόδοση των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τζολάκης 6: Ο πορτιέρε του Ολυμπιακού δεν είχε «απάντηση» στα δύο τέρματα του ΠΑΟΚ, αλλά γενικά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι.

Μπιανκόν 4: Δεν τα πήγε καλά ο Γάλλος στόπερ των Πειραιωτών, όπως και όλη η αμυντική γραμμή της ομάδας, έγιναν σοβαρά λάθη που κόστισαν και έφεραν την ανατροπή της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Πιρόλα 5: Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού ήταν αρκετά σταθερός στο ματς, αλλά η συνολική εικόνα της άμυνας των «ερυθρόλευκων» δεν βελτιώνεται με την απόδοση του.

Ορτέγκα 4: Είχε προβλήματα απέναντι στους εξτρέμ των «ασπρόμαυρων», ενώ ήταν πολύ άτυχος καθώς έχασε την ισορροπία του στο γκολ ισοφάρισης του ΠΑΟΚ

Κοστίνια 4: Πολλά τα αμυντικά θέματα και του Πορτογάλου και φέρει ευθύνη στο πέναλτι που υπέπεσε πάνω στον Κωνσταντέλια για την ανατροπή του ΠΑΟΚ.

Έσε 6: Ο Αργεντινός έδωσε «μάχες» στη μεσαία γραμμή κόντρα στους «σκληροτράχηλους» αμυντικούς μέσους του ΠΑΟΚ, αλλά ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς.

Γκαρθία 5: Ο Ισπανός μέσος είχε ένα μέτριο ματς, ενώ αντικαταστάθηκε στο 71΄ λόγω ενοχλήσεων από τον Μουζακίτη.

Μαρτίνς 5: Προσπάθησε επιθετικά ο Πορτογάλος χωρίς όμως να βοηθήσει σημαντικά για ακόμη ένα ματς, μετά αυτό στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ. Είναι επηρεασμένος ακόμη από τον τραυματισμό του και χρειάζεται χρόνο.

Τσικίνιο 8: Ο ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό είναι με διαφορά ο Τσικίνιο, πραγματοποιώντας ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, ενώ είχε και το ωραίο τελείωμα για το 0-1 των Πειραιωτών που δεν ήταν όμως αρκετό.

Ποντένσε 6: Ο Πορτογάλος εξτρέμ το πάλεψε πολύ επιθετικά, είχε τις στιγμές του αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από την Τούμπα.

Ελ Κααμπί 7: Ο Μαροκινός στράικερ ήταν επιδραστικός στην επίθεση του Ολυμπιακού, είχε τις στιγμές του στο ματς, ενώ μοίρασε και την ασίστ στον Τσικίνιο.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Ταρέμι 5: Ο Ιρανός φορ αγωνίστηκε για περίπου 15 λεπτά, αλλά δεν απείλησε την εστία του Τσιφτσή.

Μουζακίτης 5: Αγωνίστηκε για περίπου 25 λεπτά, χωρίς όμως να αλλάξει την τύχη της ομάδας του.

Γιαζίτσι -: Αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.