Ο ΑΠΟΕΛ έριξε τεσσάρα αλλά ο Πάμπλο Γκαρσία τα... έχωσε: «Άλλη φορά θα κάνω 4-5 αλλαγές από τα πρώτα 15-20 λεπτά»

Εκνευρισμένος με αρκετούς παίκτες του ο Πάμπλο Γκαρσία, παρά το εμφατικό πέρασμα του ΑΠΟΕΛ από την Ομόνοια Αραδίππου με 4-0.

Οι Γαλαζοκίτρινοι... καλπάζουν, αλλά ο Ουρουγουανός τεχνικός δεν χαρίζεται σε κανέναν!

Μετά το εντυπωσιακό 4-0 του ΑΠΟΕΛ στην έδρα της Ομόνοιας Αραδίππου, που τον έφερε μόνο πρώτο στη βαθμολογία, ο Πάμπλο Γκαρσία άφησε σαφείς αιχμές για ορισμένους παίκτες κι έστειλε μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

«Πάλι ευχαριστώ στον κόσμο. Δεν ήμασταν καλά στο πρώτο μέρος, την επόμενη φορά στα πρώτα 15-20’ λεπτά θα κάνω τέσσερεις-πέντε αλλαγές. Εγώ φταίω όμως που δίνω ευκαιρίες, την επόμενη φορά θα κάνω αλλαγές. Δεν παίζαμε καλά, αυτό δεν μου άρεσε. Όποιος είναι κουρασμένος να μου το λέει, τους κοιτάζω όλους τους παίκτες και όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Πρέπει να δουλεύουμε, πρέπει να είμαστε ομάδα και να συνεχίσουμε για να βελτιωνόμαστε», δήλωσε.