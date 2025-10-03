Αρτέτα: «Δεν ανησυχώ για τον Γκιόκερες»

Ο Ολυμπιακός κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στο Λονδίνο, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ και ηττήθηκε από την Άρσεναλ με 2-0, στην 2η αγωνιστική του Champions League.

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό και ο Μποκάγιο Σάκα διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

Στην ομάδα του Λονδίνου έχουν αρχίσει να ακούγονται οι πρώτες γκρίνιες για το γεγονός πως η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού, ο Βίκτορ Γκιόκερες, έμεινε ξανά μακριά από το γκολ. Ο 27χρονος Σουηδός φορ, που κόστισε πάνω από 70 εκατ. ευρώ, έμεινε για πέμπτο ματς χωρίς γκολ, ενώ συνολικά σε εννιά ματς έχει στο ενεργητικό του μόλις τρία τέρματα.

Ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα, έσπευσε πάντως να στηρίξει τον διεθνή επιθετικό: «Ο Βίκτορ είναι σπουδαίος επιθετικός, που όμως ακόμη προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα μιας νέας ομάδας. Δεν ανησυχώ. Σύντομα θα αρχίσει να δείχνει ποιος είναι και πόσο καλά είναι συνδεδεμένος με τα αντίπαλα δίχτυα».