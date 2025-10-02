Κριτική Παναθηναϊκού: Δεν έφτανε ο Τετέ, τον... έκοψαν στα δύο οι αλλαγές

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-2 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Χρήστου Κόντη. Δεν έφτανε ο πολύ θετικός Τετέ για το «Τριφύλλι».

Αλμπάν Λαφόν: Μέχρι το τελευταίο τέταρτο του αγώνα είχε πραγματοποιήσει δύο σημαντικές επεμβάσεις, όμως μετά δέχτηκε δύο πανομοιότυπα γκολ, έχοντας μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο πρώτο.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Αμυντικά δεν είχε προβλήματα. Επιθετικά ανέβαινε διαρκώς, όμως σπατάλησε πολλές φάσεις με κακές σέντρες και κακά σουτ, ακόμα κι όταν βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση.

Αχμέντ Τουμπά: Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα δεν αντιμετώπισε προβλήματα, αλλά στο φινάλε ο Παναθηναϊκός δέχτηκε δύο ίδια γκολ με προβολή μέσα στην «καρδιά» της περιοχής.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Τα ίδια ισχύουν και για τον Αμερικανό, που γενικά δεν ήταν κακός αλλά δεν μπόρεσε ούτε αυτός να συμβάλει στην αποφυγή των δύο γκολ των Ολλανδών.

Γιάννης Κώτσιρας: Αρκετά δραστήριος επιθετικά. Συνεργάστηκε καλά με τον Τετέ, έβγαλε σέντρες, δοκίμασε και το πόδι του, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Πέδρο Τσιριβέγια: Σέιφ επιλογές με μικρό ρίσκο από τον Ισπανό, που εξασφάλισε κατοχές για την ομάδα του, μοίρασε καλά την μπάλα, αλλά δεν συνέβαλε στο να δημιουργηθεί κάποια καλή ευκαιρία.

Άνταμ Τσέριν: Κινητικός ο Σλοβένος, που πατούσε περιοχή και προσπαθούσε να φτιάξει κινδύνους κοντά στην αντίπαλη εστία. Έτρεξε αρκετά, έδωσε μονομαχίες στην μεσαία γραμμή και κέρδισε κατοχές.

Τάσος Μπακασέτας: Σημαντικός παράγοντας στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, δοκίμασε το πόδι του όποτε του δόθηκε η ευκαιρία και απείλησε την αντίπαλη εστία.

Ανάς Ζαρουρί: Κινητικός ο Μαροκινός, που έψαχνε είτε χώρο για να εκτελέσει είτε την δυνατότητα για μια καλή πάσα. Πήρε μπάλες από αριστερά και γενικά ταλαιπώρησε τους αντιπάλους του.

Ματέους Τετέ: Για ένα ακόμα παιχνίδι ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Έκανε… πλάκα στην πλευρά του, περνούσε κάθε αντίπαλο, συνεργαζόταν με τον Κώτσιρα, έβγαλε ωραίες μπαλιές και έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Από δική του καταπληκτική εκτέλεση κόρνερ ήρθε το 1-0 του Σφιντέρσκι, ενώ στα τελευταία λεπτά προσπάθησε να απειλήσει, αλλά χωρίς επιτυχία.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Δεν του δόθηκαν ιδιαίτερες «καθαρές» ευκαιρίες, με τον Πολωνό πάντως να συνεργάζεται καλά με τους συμπαίκτες του, να τους ανοίγει χώρους και τελικά να λύνει τον… γόρδιο δεσμό με υπέροχη κεφαλιά στο δεύτερο ημίχρονο.

Μανώλης Σιώπης: Λίγα πράγματα από τον Έλληνα χαφ στο διάστημα που αγωνίστηκε, με τον Παναθηναϊκό να μοιάζει… κομμένος στα δύο.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Σέρβος, σπατάλησε μια μεγάλη ευκαιρία με μέτριο τελείωμα και υπέπεσε σε λάθη που δεν μας έχει συνηθίσει.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Δεν έδωσε τίποτα ο Ιταλός δεξιός οπισθοφύλακας, με το «Τριφύλλι» να δέχεται μάλιστα από την πλευρά του το δεύτερο γκολ.

Βισέντε Ταμπόρδα: Έπαιξε στην τελική ευθεία του αγώνα είχε μεν διάθεση, αλλά δεν του βγήκε κάτι στο παιχνίδι.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.