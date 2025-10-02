Μπερνάρ: «Δεν με βοήθησε ο Κούκα – Εντελώς διαφορετικός ο Σαμπάολι»

Ο Μπερνάρ αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε υπό τις οδηγίες του Κούκα στην Ατλέτικο Μινέιρο, τονίζοντας την έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης από τον Βραζιλιάνο τεχνικό. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο του Χόρχε Σαμπάολι.

Ο Μπερνάρ σε δηλώσεις του για τον μέχρι πρότινος τεχνικό της Ατλέτικο Μινέιρο, Κούκα. Τόνισε πως δυσκόλεψε την προσπάθειά του για ξαναβρεί την χαμένη αυτοπεποίθησή του.



«Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για το προηγούμενο τεχνικό επιτελείο, γιατί είμαι πολύ ευγνώμων στον Κούκα για όλα όσα χτίσαμε μαζί, για τις ευκαιρίες. Δεν θα πάψω ποτέ να είμαι ευγνώμων, αλλά δεν είχα καμία επικοινωνία μαζί του. Δεν είχα την ελευθερία να του μιλήσω για την κατάστασή μου ή για πιθανές ευκαιρίες», αποκάλυψε ο Μπερνάρ.



«Πολλοί ήρθαν και μου είπαν: 'βελτιώνεσαι πολύ στις προπονήσεις, αξίζεις αυτή την ευκαιρία, αξίζεις αυτό το γκολ'. Και με τον Κούκα έκανα πολύ καλές προπονήσεις, αλλά δεν υπήρχε καμία επικοινωνία, καμία διάθεση από την πλευρά του να ξαναγεννήσει μέσα μου αυτή την εμπιστοσύνη ή να την επαναφέρει», πρόσθεσε.

Ο έμπειρος εξτρέμ συνέκρινε στη συνέχεια το έργο του Κούκα με εκείνο του Σαμπάολι. Σύμφωνα με τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, ο Αργεντινός τεχνικός από την πρώτη στιγμή προσεγγίζει εντελώς διαφορετικά τους ποδοσφαιριστές.

Για τον Μπερνάρ, η στάση του Σαμπάολι είναι καθοριστική για την αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των παικτών της ομάδας. Απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι ξεχώρισε στη νίκη της ομάδας του απέναντι στη Μπολιβάρ.



«Με τον ερχομό του Σαμπάολι, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Μέσα σε λίγες ημέρες είχαμε ατομικές συναντήσεις, όπου μας έδειχνε τι κάνουμε καλά, τι μπορούμε να προσθέσουμε στα παιχνίδια. Είναι ένα είδος ανατροφοδότησης που το αισθανόμαστε, μας κάνει να νιώθουμε σημαντικοί σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν χαρίζεται τίποτα, αλλά το να υπάρχει σωστή διαχείριση μέσα στην ομάδα, είναι κάτι πολύ σημαντικό», κατέληξε ο Μπερνάρ.



