ΟΦΗ: Εισιτήρια με Άρη μόνο στη Θύρα 3 στην Τρίπολη – Δεν δίνει στους «κίτρινους»

Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Άρη που θα φιλοξενηθεί το Σάββατο (4/10, 18:00) στο «Θ. Κολοκοτρώνης» εξέδωσε ο ΟΦΗ.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι στον αγώνα ΟΦΗ – Άρης (6η αγωνιστική Stoiximan Super League), ο οποίος θα γίνει στο γήπεδο “Θ. Κολοκοτρώνης” (4/10, 18:00), δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ της αγωνιστικής σεζόν 2025-26.

Η μοναδική ανοιχτή θύρα του γηπέδου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των φιλάθλων του ΟΦΗ θα είναι η θύρα 3 του γηπέδου “Θ. Κολοκοτρώνης”. Όλες οι υπόλοιπες θύρες θα είναι κλειστές.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας (2025-26) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, θα πρέπει να στείλουν email στο [email protected].