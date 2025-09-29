Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να πάρει τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας (1-1) κόντρα στον Ατρόμητο εκτός έδρας, αγωνιζόμενη με δέκα παίκτες από το 23ο λεπτό του αγώνα!

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά στο παιχνίδι, η πρώτη καλή στιγμή ανήκε για τον Ατρόμητο με το σουτ του Παλμεζάνο να κοντράρει και να καταλήγει στην αγκαλιά του Μελίσσα στο 11'. Τρία λεπτά μετά η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Χατζηστραβό, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε καθώς ο Τούπτα ήταν σε θέση οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά με το σουτ του Σαγάλ να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον Χουτεσιώτη σε κόρνερ. Ο Ατρόμητος... απάντησε στις ευκαιρίες των Θεσσαλών με το μακρινό σουτ του Μίχορλ στο 19' να φεύγει άουτ.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα εφιαλτικό πεντάλεπτο για την ΑΕΛ Novibet. Αρχικά στο 23' ο αρχηγός της θεσσαλικής ομάδας, Γιάννης Πασάς, είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μανσούρ, ενώ στο 28' ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι, μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Μπάκου σε παράβαση του Δεληγιαννίδη και εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Οζέγκοβιτς για το 1-0! Ο ρυθμός έπεσε στα επόμενα λεπτά με την μοναδική ευκαιρία να σημειώνεται στο 43' μετά από συνεχόμενες ντρίμπλες του Παλμεζάνο στην περιοχή των φιλοξενούμενων και άστοχο σουτ ψηλά.

Η ΑΕΛ Novibet ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες ήταν αρκετά δραστήρια επιθετικά. Μάλιστα, στο 60ο λεπτό του αγώνα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα με όμορφη ανάπτυξη και ασίστ του Τούπτα για τον Πέρεζ με τον τελευταίο να πλασάρει υποδειγματικά για το 1-1! Έξι λεπτά μετά το σουτ που επιχείρησε ο Σαγάλ ήταν αρκετά άστοχο για τους Θεσσαλούς. Στο 69' ο Ατρόμητος έφτασε κοντά στο γκολ μετά από γύρισμα του Μπάκου και λάθος προβολή του Ατανάσοφ, με την μπάλα να φεύγει όμως κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα οι Περιστεριώτες είχαν νέα καλή στιγμή με τον Τσαντίλα να αστοχεί από πλεονεκτική θέση.

Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να φέρει... τούμπα το ματς στο 72', αλλά το τέρμα του Σαγάλ ακυρώθηκε για φάουλ του επιθετικού των «βυσσινί» πάνω στον Μανσούρ και έτσι το 1-1 παρέμεινε. Οι γηπεδούχοι είχαν τεράστια ευκαιρία να πάρουν ξανά προβάδισμα όμως, ο Τσαντίλας παρά την ωραία ενέργεια του, δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα στο 82'. Δυο λεπτά μετά ο Ατρόμητος έφτασε μια... ανάσα από το 2-1, όμως το σόλο του Αϊτόρ σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Μελίσσα. Οι γηπεδούχοι είχαν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή τους και πίεζαν για το νικητήριο γκολ, με τον Μουτουσαμί να πιάνει το δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 88' και τον Μελίσσα να μπλοκάρει σταθερά. Μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης το σκορ δεν άλλαξε και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσάμι, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Μπάκου, Οζέγκοβιτς.



ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Σαγκάλ, Τούπτα, Πασάς.