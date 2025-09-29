Live: Ατρόμητος - ΑΕΛ

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό στάδιο Περιστερίου / Novasports Prime HD
5η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
1 1
ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
- Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
- VAR: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
- AVAR: Ανδρικόπουλος Ιωάννης (Κυκλάδων)
Βοηθοι
- Οικονόμου Σπήλιος (Αχαΐας)
- Μωυσιάδης Βασίλειος (Γρεβενών)
Τεταρτος
- Γεωργόπουλος Νικόλαος (Αρκαδίας)
Σκορερς
- 28' Οζέγκοβιτς (πέν.)
Κιτρινες καρτες
- 33' Τσιγγάρας
Σκορερς
- 60' Πέρες
Κιτρινες καρτες
- 7' Κοβάσεβιτς
- 40' Παντελάκης
- 68' Σαγκάλ
- 76' Τούπτα
- 90+2' Μελίσσας
- 90+5' Ατανάσοφ
Κοκκινες καρτες
- 23' Πασσάς