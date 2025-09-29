MENU
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό στάδιο Περιστερίου / Novasports Prime HD
5η αγωνιστική
Ατρόμητος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
1 1
ΑΕΛ Novibet
ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
  • Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
  • VAR: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
  • AVAR: Ανδρικόπουλος Ιωάννης (Κυκλάδων)
Βοηθοι
  • Οικονόμου Σπήλιος (Αχαΐας)
  • Μωυσιάδης Βασίλειος (Γρεβενών)
Τεταρτος
  • Γεωργόπουλος Νικόλαος (Αρκαδίας)
Σκορερς
  • 28' Οζέγκοβιτς (πέν.)
Κιτρινες καρτες
  • 33' Τσιγγάρας
Σκορερς
  • 60' Πέρες
Κιτρινες καρτες
  • 7' Κοβάσεβιτς
  • 40' Παντελάκης
  • 68' Σαγκάλ
  • 76' Τούπτα
  • 90+2' Μελίσσας
  • 90+5' Ατανάσοφ
Κοκκινες καρτες
  • 23' Πασσάς

Live: Ατρόμητος - ΑΕΛ

