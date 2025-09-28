Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους κατόχους των διαρκείας λόγω των έργων στο ΟΑΚΑ ενόψει Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες του ΟΑΚΑ που θα είναι κλειστές για τον τρόπο με τον οποίον θα εξασφαλίσουν θέση στο ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται την προσεχή Πέμπτη την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, όμως κάποιες θύρες του ΟΑΚΑ θα είναι κλειστές λόγω των έργων που γίνονται.

Η ΠΑΕ λοιπόν ενημέρωσε τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να εξασφαλίσουν μια θέση σε άλλο σημείο του γηπέδου.

Η ανακοίνωση:

«Το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής συγκεκριμένων τμημάτων της εγκατάστασης. Ως αποτέλεσμα αυτών, όσοι κάτοχοι διαρκείας έχουν θέση σε θύρες που δεν θα λειτουργήσουν στον αγώνα Παναθηναϊκός – Go Ahead Eagles την προσεχή Πέμπτη, θα πρέπει απαραιτήτως να εκδώσουν πρόσκληση σε νέα θύρα (βάσει του πίνακα αντιστοιχίας), χρησιμοποιώντας τον Gov Wallet code του διαρκείας σας στο ΟΑΚΑ.

Η αντιστοιχία των θυρών έχει ως εξής:

Θύρα Διαρκείας Νέα θύρα εισόδου 3 – 5 32 7 – 11 24 – 30 9 26 – 28 13 21

– Κάθε Gov Wallet code εξαργυρώνει μία (1) πρόσκληση.

– Σε μία κίνηση μπορεί να εκδοθούν έως και 4 προσκλήσεις, αρκεί να είναι γνωστό το ΑΜΚΑ και το αντίστοιχο Gov Wallet code των άλλων κατόχων.

– Είναι υποχρεωτικό για κάθε φίλαθλο να προχωρήσει άμεσα στην ταυτοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση στις κερκίδες.

Η διαδικασία εξαργύρωσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/9, από τις 12:00 έως τις 00:00.

Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας για την κατανόηση και τη συνεργασία τους».