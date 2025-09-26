Δημάτος για Παναθηναϊκό: «Πρώτη φορά που ελληνική ομάδα βρίσκεται στην 1η θέση σε League Phase» (pic)

Ο Ανδρέας Δημάτος παρέθεσε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την χτεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιούνγκ Μπόις.

Όπως εξήγησε, αυτή ήταν η πρώτη νίκη ελληνικής ομάδας σε League Phase οποιασδήποτε διοργάνωσης, αφού μέχρι τώρα οι σύλλογοι της χώρας μας μετρούσαν 3 ισοπαλίες και 2 ήττες.

Παράλληλα, μετά από 15 συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες σε League Phase, ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή κάποιας διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Απλώς επειδή δεν το έχω διαβάσει μέχρι τώρα, αν και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα έχει γραφτεί...

Η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού είναι η πρώτη ελληνικής ομάδας σε πρεμιέρα League Phase, μετά από δύο ήττες και τρεις ισοπαλίες στις πέντε... πρώτες αγωνιστικές, που έχουν προηγηθεί και για τις τρεις διοργανώσεις.

Με δύο ήττες πέρυσι (Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ από Λιόν και Γαλατά στο Europa) και μία ισοπαλία (του Παναθηναϊκού στην Μπάνια Λούκα) και δύο ισοπαλίες φέτος του Ολυμπιακού (με Πάφο για το Τσάμπιονς Λιγκ) και του ΠΑΟΚ (με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Εuropa)...

Eπίσης είναι η πρώτη φορά, μετά από 15 συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες σε League Phase (οχτώ πέρυσι στο Europa League, έξι στο Conference League και μία εφέτος στο Champions League), που ελληνική ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τον Παναθηναϊκό να είναι πρώτος μετά την πρώτη αγωνιστική του Europa League 2025-26!

H υψηλότερη θέση με το νέο φορμάτ την οποία είχε ελληνική ομάδα (και ήταν και η... τελική) ήταν η 7η θέση του Ολυμπιακού στην οποία οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν λίγο πριν από την ολοκλήρωση της όγδοης αγωνιστικής της περσινής League Phase του Europa League νικώντας 3-0 την Καραμπάγκ στο Καραϊσκάκης...».