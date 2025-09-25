«Θύμα» διάρρηξης ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην Πορτογαλία

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας, στο σπίτι του στην Κασκάις, κοντά στη Λισαβόνα.

Το περασμένο Σάββατο, ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο με τη σύζυγό του, άγνωστοι παραβίασαν παράθυρο και εισέβαλαν στην κατοικία του 52χρονου τεχνικού. Σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα, οι δράστες αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα αξίας περίπου 820.000 ευρώ.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξένη συμμορία που ειδικεύεται σε διαρρήξεις πολυτελών κατοικιών. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο Μαρτίνεθ δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Ο Ισπανός προπονητής, παντρεμένος από το 2009 με τη Σκωτσέζα Μπεθ Τόμσον με την οποία έχει δύο κόρες, προστίθεται πλέον στη λίστα ποδοσφαιρικών προσωπικοτήτων που έχουν πέσει θύματα παρόμοιων περιστατικών στην Πορτογαλία, όπως ο Νικολάς Οταμέντι το 2021.