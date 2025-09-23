Πασάς στο SDNA: «Η ΑΕΛ Novibet πρέπει να πρωταγωνιστεί και στην Super League»

Ο Γιάννης Πασάς... σάρωσε τα βραβεία στην όμορφη χθεσινή (22/9) 44η γιορτή που διοργάνωσε ο ΠΣΑΠΠ για να βραβεύσει τους καλύτερους και τις καλύτερες της περσινής σεζόν. Μετά την τελετή, ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet μίλησε αποκλειστικά στο SDNA και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους φετινούς στόχους της ομάδας του.

Ο επιθετικός της ΑΕΛ Novibet, Γιάννης Πασάς, απέσπασε δύο βραβεία στην χθεσινή 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών) που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες της περσινής σεζόν 2024-25.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός των «βυσσινί» κατέκτησε το βραβείο του πρώτου σκόρερ για τον Βόρειο όμιλο της Super League 2, έχοντας το απίστευτο στατιστικό των 24 τερμάτων σε 25 ματς πρωταθλήματος!

Στη συνέχεια ο έμπειρος στράικερ κατέκτησε και το βραβείο το καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή για τον Βόρειο όμιλο της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας.

Ο Γιάννης Πασάς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει την τιμητική πλακέτα παρέα με τον μικρό του γιό, ευχαριστώντας τον ΠΣΑΠΠ για την βράβευση, την ομάδα του και φυσικά την οικογένεια του για την συνεχή στήριξη.

Μετά την ολοκλήρωσης της όμορφης τελετής, ο Γιάννης Πασάς μίλησε στο SDNA και αναφέρθηκε στην εκδήλωση, στην περσινή πορεία της ΑΕΛ Novibet, στους φετινούς στόχους της ομάδας του, αλλά και στους προσωπικούς του ενόψει της σεζόν που εκκίνησε.

Γιάννη, «σάρωσες» τα βραβεία και σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα και ένα σχόλιο για την διοργάνωση του ΠΣΑΠΠ.

«Ήταν μια πολύ ωραία γιορτή από τον ΠΣΑΠΠ για ακόμη μια χρονιά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα αυτά τα βραβεία. Να ευχαριστήσω την ομάδα μου και ελπίζω σε μια ανάλογη συνέχεια».



Πέρσι είχατε μια εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΛ Novibet, κατακτώντας την άνοδο στην Super League. Τη φετινή χρονιά έχετε ξεκινήσει δυνατά. Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας σου για τη νέα σεζόν;

«Η ΑΕΛ επέστρεψε εκεί που ανήκει. Πρέπει να πρωταγωνιστεί και στην Super League. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και να διεκδικούμε κάθε Κυριακή τους τρεις βαθμούς. Ελπίζω να έχουμε μια καλή πορεία».

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για φέτος;

«Να κάνω ότι καλύτερο και να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ».