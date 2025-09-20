Δύο οβίδες από Μιλιτάο και Μπαπέ βοήθησαν την Ρεάλ Μαδρίτης να λυγίσει την αντίσταση της Εσπανιόλ (2-0) και να παραμείνει στην κορυφή.

Η Εσπανιόλ κατάφερε κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Περιόρισε την Ρεάλ Μαδρίτης και κατάφερε να μην την αφήσει να πατήσει την περιοχή της. Ε, και λοιπόν;

Οι παίκτες του Τσάμπι Αλόνσο είχαν εναλλακτικό σχέδιο κατάφεραν να φτάσουν σχετικά εύκολα στην 5η συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα με 2-0.

Οι Καταλανοί βραχυκύκλωσαν τους μερένγκες, που όμως βρήκαν λύση από έναν απρόσμενο ήρωα. Με ένα φανταστικό γκολ από τα 35 μέτρα, ο Έντερ Μιλιτάο άνοιξε το σκορ και έκανε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα (22’, 1-0).

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ανέβασε πολλές στροφές, όμως υπάρχει κάποιος που στο ξεκίνημα της σεζόν δεν πιάνεται.

Ο Κιλιάν Μπαπέ κυνήγησε με μανία γκολ για πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική και το βρήκε (47’), όταν με βολίδα εκτός περιοχής άφησε άγαλμα τον Ντμιτρόβιτς για το τελικό 2-0 (48’), με την Ρεάλ Μαδρίτης να φτάνει με πολύ κυνικό τρόπο στην πέμπτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στην φετινή La Liga.