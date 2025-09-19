Άρης: Με Άλβαρο η αποστολή για Κηφισιά

Ο Πέδρο Άλβαρο βρίσκεται στην αποστολή του Άρη για το παιχνίδι στο Αγρίνιο απέναντι στην Κηφισιά, ενώ παραμένουν εκτός οι γνωστοί τραυματίες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Αγρίνιο (όπως είναι γνωστό, η αποστολή της ομάδας μας μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό παρέμεινε στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας), ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά στο γήπεδο Παναιτωλικού (20/09, 18:00), στο πλαίσιο της 4η αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης ακολούθησε ο Πέδρο Άλβαρο (ο Πορτογάλος αμυντικός -ως γνωστόν- έχει ενσωματωθεί με την αποστολή της ομάδας μας).

Οι Λόβρο Μάικιτς, Κάρλες Πέρεθ, Φρέντρικ Γένσεν, Τίνο Καντεβέρε, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Τάσος Δώνης, που παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη, συνέχισαν τα προγράμματά τους.