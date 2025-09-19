MENU
Τα… ρεζερβέ από Ρόμα και Στουτγκάρδη στο ντέρμπι των «αιωνίων»

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τα.... μάτια από Ιταλία και Γερμανία που θα κάνουν check in στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Πόλο έλξης αποτελεί για ουκ ολίγα κλαμπ εκτός Ελλάδας, το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή (21/9) στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Ομάδες του εξωτερικού έχουν ήδη κάνει το σχετικό….ρεζερβέ, εξασφαλίζοντας θέση (επίσημα ή ινκόγκνιτο) στις εξέδρες του «Απόστολος Νικολαΐδης» για την αναμέτρηση των δύο «αιωνίων» αντιπάλων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η Ρόμα και η Στουτγκάρδη θα έχουν τους δικούς τους απεσταλμένους στη Λεωφόρο και θα πάρουν live…γεύση απ΄την μάχη του Τριφυλλιού με τους Πειραιώτες.

Σημειωτέων πως «μάτια» και των δύο συλλόγων βρέθηκαν την Τετάρτη (17/9) και στο Φάληρο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Πάφο στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.  

 

