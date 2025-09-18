Σπανός: «Θα δουλέψουμε σκληρά - Πάμε για την άνοδο!»

Ο Δημήτρης Σπανός είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή, με τον ίδιο να δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης, λέγοντας πως θα δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν την άνοδο στη Super League.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα δουλέψουμε σκληρά και συγκεντρωμένα και δεν μας απασχολεί κάτι άλλο εκτός από την άνοδο. Και θα την πετύχουμε με κάθε τρόπο. Ξεκινάμε όλοι μαζί μια ιδιαίτερα φιλόδοξη προσπάθεια, η οποία πρέπει να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, σε κάθε περίπτωση.

Ηρακλής είμαστε, διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα εχέγγυα για να πετύχουμε τον στόχο της ανόδου και σε αυτήν την προοπτική δεν χωρά δικαιολογία καμιά.

Πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε αγωνιστική, παιχνίδι με το παιχνίδι, ποιοι πραγματικά είμαστε και τι αξίζουμε. Μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπορούμε και πρέπει να το δείχνουμε. Πάμε για την άνοδο!».