Άρης: Μέρος της προπόνησης ο Άλβαρο - Ευχάριστα νέα για Δώνη

Ο Πέδρο Άλβαρο στην προπόνηση του Άρη την Πέμπτη στο Αγρίνιο ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ενώ ο Τάσος Δώνης ανεβάζει σταδιακά και αυτός ρυθμό.

Αντίθετα παραμένουν εκτός οι Λόβρο Μάικιτς, Φρέντρικ Γένσεν, Τίνο Καντεβέρε, Κάρλες Πέρεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Σε γήπεδο του Αγρινίου προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά στο γήπεδο Παναιτωλικού (20/09, 18:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Στην προπόνηση της Πέμπτης, που ήταν πρωινή, χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Ο Πέδρο Άλβαρο, ο οποίος ενσωματώθηκε χθες το βράδυ με την αποστολή της ομάδας μας, που βρίσκεται στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας, στη σημερινή προπόνηση ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκανε ατομικό.

Από εκεί και μετά, οι Λόβρο Μάικιτς, Φρέντρικ Γένσεν, Τίνο Καντεβέρε και Τάσος Δώνης κάνουν ατομικό (ο τελευταίος σταδιακά ανεβάζει ρυθμό), ενώ οι Κάρλες Πέρεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα συνεχίζουν το πρόγραμμα θεραπείας.

Η αυριανή προπόνηση, με την οποία ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση του Σαββάτου, είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα.