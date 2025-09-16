ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ματς υψηλού ρίσκου στην Τούμπα με δύο παρατηρητές – Τι ισχύει με τους Ισραηλινούς

Ο ΠΑΟΚ, εν μέσω του «μαραθωνίου» με πρωτάθλημα και Κύπελλο, ετοιμάζεται παράλληλα για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ένα παιχνίδι που η UEFA έχει ήδη κατατάξει στην κατηγορία υψηλού ρίσκου, γεγονός που ανεβάζει κατακόρυφα τον δείκτη επιτήρησης και τα μέτρα ασφαλείας.

Προ ημερών, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, η ισραηλινή ομάδα ενημέρωσε επίσημα τους φιλάθλους της για τη διάθεση των εισιτηρίων και το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, έχει δεσμευτεί για τους φιλοξενούμενους η Θύρα 8 της Τούμπας. Ωστόσο, η Μακάμπι δεν αποκαλύπτει τον αριθμό των οπαδών που θα ακολουθήσουν την ομάδα, κρατώντας «κλειστά χαρτιά» στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά την καλή συνεργασία που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ σε οργανωτικό επίπεδο.

Η αβεβαιότητα αυτή δεν αλλάζει το παραμικρό για τα στελέχη του Δικεφάλου, που βρίσκονται ήδη επί ποδός. Στην Τούμπα, εκτός από τα αυξημένα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ., θα βρεθούν δύο παρατηρητές της UEFA, ένδειξη του ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αντιμετωπίζει το ματς ως «ψηλού ρίσκου».

Ο «πονοκέφαλος» της λαϊκής αγοράς

Πέρα από τα δεδομένα ασφαλείας, υπάρχει και ένας πρόσθετος προβληματισμός για την ημέρα του αγώνα. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, με ώρα σέντρας στις 19:45, κάτι που σημαίνει πως από νωρίς το απόγευμα οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα αρχίσουν να συρρέουν στο γήπεδο.

Την ίδια στιγμή, στην οδό Κλεάνθους, ακριβώς δίπλα από την Τούμπα, διεξάγεται η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Άνω Τούμπας, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στην κυκλοφορία και στις συνθήκες γύρω από το γήπεδο, ανήμερα του αγώνα...

Έτσι, πέρα από την αγωνιστική σημασία της πρεμιέρας, το ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ απαιτεί λεπτομερή προετοιμασία σε επίπεδο οργάνωσης, με στόχο όλα να κυλήσουν χωρίς απρόοπτα σε ένα ματς που βρίσκεται εξαρχής στο μικροσκόπιο της UEFA.