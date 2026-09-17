Λίβερπουλ: Επιμένει για τον Γουόρτον

Η Λίβερπουλ δείχνει διατεθειμένη να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για την απόκτηση του Άνταμ Γουόρτον από την Κρίσταλ Πάλας.

Λίβερπουλ, Τότεναμ και Νιούκαστλ κινήθηκαν το καλοκαίρι για την απόκτηση και του Άνταμ Γουόρτον από την Κρίσταλ Πάλας, αλλά ο 22χρονος Άγγλος διεθνής μέσος, που εντυπωσίασε την περασμένη σεζόν με τις εμφανίσεις του πείστηκε από τη διοίκηση να παραμείνει στο «Σέλχαρστ Παρκ» με την υπόσχεση πως τον Ιανουάριο ή στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν θα ικανοποιήσει το αίτημα του για μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα.

Ο Γουόρτον έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου έως το καλοκαίρι του 2029 και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Football Transfers» η διοίκηση της Πάλας ξεκίνησε επίσημα επαφές με τη Λίβερπουλ για την παραχώρηση του, με τους «ρεντς» να προσφέρουν 80 εκατ. ευρώ για να τον πάρουν χειμερινή μεταγραφική περίοδο στο «Άνφιλντ».

Με τη φανέλα των «αετών», ο αμυντικός χαφ μετρά 101 εμφανίσεις, έχοντας 1 τέρμα και 12 ασίστ, ενώ είναι και 4 φορές διεθνής με την εθνική Αγγλίας.