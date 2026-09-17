Ολυμπιακός: Η μεγάλη νίκη με τη Γιαγκελόνια εκτόξευσε τις προβλέψεις!

Η νίκη του Ολυμπιακού, με ανατροπή επί της Γιαγκελόνια είχε αντίκτυπο και στις εκτιμήσεις του Football Meets Data για την πορεία των ομάδων στη League Phase.

Σύμφωνα με τη νέα προσομοίωση, ο Ολυμπιακός έχει πλέον 86,3% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη 24άδα, δηλαδή στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Παράλληλα, οι πιθανότητες των Πειραιωτών να βρεθούν στο Top-8 ανέρχονται στο 29,3%. Η συγκεκριμένη θέση προσφέρει απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση, χωρίς τη διαδικασία των play offs.

Η εικόνα αυτή δείχνει πως η νίκη στην πρεμιέρα βελτίωσε σημαντικά τη θέση του Ολυμπιακού στις συγκεκριμένες προσομοιώσεις, αν και η απευθείας πρόκριση μέσω της πρώτης οκτάδας παραμένει σαφώς πιο απαιτητικός στόχος.

Σε υψηλά επίπεδα ο ανταγωνισμός

Στην ίδια ανάλυση, η Μπενφίκα εμφανίζεται με 99,3% πιθανότητες για παρουσία στην πρώτη 24άδα, ενώ ακολουθούν η Σάντερλαντ με 97,5%, η Λεβερκούζεν με 96,6% και η Λιόν με 95,1%.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 86,3%, με τις εκτιμήσεις να τον τοποθετούν πάνω από ομάδες όπως η Μίλαν, η οποία καταγράφεται στο 85,5%, η Κρίσταλ Πάλας με 85,1% και η Μπεσίκτας με 80%.

Φυσικά, πρόκειται για στατιστικές προσομοιώσεις και όχι για τελική κατάταξη. Η πραγματική εικόνα θα διαμορφωθεί από τα αποτελέσματα των επόμενων αγωνιστικών, με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον ένα θετικό ξεκίνημα ως βάση για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του διαδρομής.