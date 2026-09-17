Χουάντσο για την παραμονή του στην απονομή του Ολυμπιακού: «Είναι σεβασμός, έτσι μεγάλωσα»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του στα κανάλια Novasports μίλησε για την απόφασή του να δει την απονομή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, τονίζοντας τον σεβασμό του στο μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχει να κάνει με το μπάσκετ και τον σεβασμό μου προς αυτό. Νιώθω ότι είμαστε ανταγωνιστές, δεν έχει σημασία τι συμβαίνει, θέλουμε να νικήσουμε με όλη μας την ψυχή, το θέλουμε πραγματικά. Όμως, μόλις το παιχνίδι τελειώνει, έχεις δώσει τον καλύτερό σου εαυτό και αν κάποιος είναι καλύτερος από εσένα –και στο δείχνει εκείνη τη χρονιά ή σε εκείνο το τουρνουά– πρέπει να τον συγχαρείς.' Έχουν τη δική τους ζωή, δουλεύουν πολύ σκληρά για να κατακτήσουν τα ίδια τρόπαια.

Στα σπορ υπάρχει μόνο ένας νικητής και όλοι οι άλλοι χάνουν. Αυτό σε κάνει, όταν νικάς, να συνειδητοποιείς πόσο δύσκολο είναι να κερδίσεις. Πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα για να νικήσεις και να το απολαύσεις τόσο πολύ. Αυτός είναι ο λόγος που σέβομαι κάθε αντίπαλο. Μεγάλωσα με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι όλο.

»Όταν βλέπω το τρόπαιο, καταλαβαίνω και όποιον δεν θέλει να το βλέπει και προτιμά να φύγει, το κατανοώ απόλυτα. Δεν χρειάζεται να λέτε "ώπα, ο Χουάντσο είναι καλός άνθρωπος επειδή το έκανε αυτό", όχι. Το έκανα επειδή το κάνω σε όλη μου τη ζωή. Αν εσύ δεν θέλεις να το κάνεις, είναι απόλυτα εντάξει. Δεν είσαι κακός άνθρωπος επειδή απλώς δεν θέλεις να δεις το τρόπαιο του άλλου. Επομένως, απλώς δεν χρειάζεται να κρίνουμε τα πάντα κάθε φορά».