Στέρλινγκ Μπράουν για Παρτίζαν: «Απόλυτη ψυχολογική εξάντληση – Υπήρχε χάος γύρω μας»

Ο Στέρλινγκ Μπράουν μίλησε για την εξαιρετικά δύσκολη τελευταία σεζόν του στην Παρτίζαν και όσα συνέβαιναν εντός κι εκτός παρκέ, χαρακτηρίζοντας «χάος» την κατάσταση.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν μιλώντας στο BasketNews, αναφέρθηκε στην τελευταία σεζόν του με την Παρτίζαν. Ο νέος παίκτης της Ζαλγκίρις στάθηκε στις συνεχείς αλλαγές προπονητών και παικτών, αλλά και σε όσα συνέβαιναν γύρω από τον σύλλογο, περιγράφοντας το ψυχολογικό βάρος που είχε δημιουργηθεί.

Δεν ήταν εύκολη χρονιά. Πάνω απ' όλα από ψυχολογικής πλευράς. Τρεις διαφορετικοί πρώτοι προπονητές μέσα σε μία σεζόν, πολλοί νέοι παίκτες που περνούσαν από το rotation και την ομάδα... Ήταν πολύ δύσκολο να παραμένεις απόλυτα συγκεντρωμένος και να παλεύεις για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, ενώ ταυτόχρονα έβλεπες όλα όσα συνέβαιναν στον σύλλογο, εντός και εκτός παρκέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπράουν θυμήθηκε μάλιστα τη βαριά ήττα της Παρτίζαν από τη Ζάλγκιρις, περιγράφοντας την κατάσταση στην ομάδα με ακόμη πιο έντονα λόγια: «Αυτό ήταν η απόλυτη ψυχολογική εξάντληση ολόκληρης της ομάδας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω πέρα από burnout. Όταν υπάρχει χάος γύρω σου, πρέπει να βρίσκεις τρόπο να παραμένεις συγκεντρωμένος και επαγγελματίας».