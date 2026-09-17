Ρεν: Το αρνητικό ρεκόρ του Φρανκ Χεζ με 17 ματς χωρίς νίκη στο Europa League

Η «λευκή» ισοπαλία της Ρεν εναντίον της Στουρμ Γκρατς, επέκτεινε σε 17 αγώνες το αρνητικό ρεκόρ του Φρανκ Χεζ ως του προπονητή με τις περισσότερες αναμετρήσεις στο Europa League χωρίς νίκη.

Η ευρωπαϊκή «κατάρα» του Φρανκ Χεζ συνεχίσθηκε καθώς η Ρεν αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με τη Στουρμ Γκρατς, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Αυτό το αποτέλεσμα αφήνει τους «ερυθρόμαυρους» αήττητους αυτήν τη σεζόν, αλλά συνέβαλε στο αρνητικό ρεκόρ που κατέχει ο Φρανκ Χεζ. Ο προπονητής του συλλόγου της Βρετάνης δεν έχει νικήσει ποτέ αγώνα σε αυτήν την διοργάνωση, παρά το γεγονός ότι έχει 17 παρουσίες στην άκρη του πάγκου (σ.σ. 5 ισοπαλίες και 12 ήττες).

Το συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο ανεβαίνει στους 19 αγώνες εάν ληφθούν υπ' όψιν όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η τελευταία νίκη του Χάιζε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2023, στο Champions League, με τη Λανς εναντίον της Σεβίλλης (2-1).

Η αρνητική πορεία του Γάλλου στο Europa League άρχισε με την Λαν το 2024, όταν αποκλείσθηκε από την Φράιμπουργκ και συνεχίσθηκε με την Νις (σ.σ. τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες, στην πρώτη του σεζόν και έξι ήττες σε ισάριθμα ματς την περασμένη σεζόν).

Η Νις κέρδισε στη συνέχεια τον πρώτο της αγώνα στο Europa League μετά την αποχώρηση του 55χρονου προπονητή (3-1 εναντίον των Γκόου Αχέντ Ιγκλς), ωστόσο ο 55χρονος έχει στην διάθεση του, τουλάχιστον επτά αγώνες για να «σπάσει την κατάρα».