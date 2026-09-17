Γκονζάλες: Αποθέωση στο Μεξικό μετά το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ!

Ο Αρμάντο Γκονζάλες έχει καταφέρει μέσα σε λίγες εβδομάδες να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα στο Μεξικό, με την παρουσία του στον Ολυμπιακό να βρίσκεται πλέον σε πρώτο πλάνο στα Μέσα της πατρίδας του.

Η μετακίνησή του από την Τσίβας στους «ερυθρόλευκους» έχει αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για την πορεία του στην Ελλάδα, με μεξικανικά Μέσα να παρακολουθούν στενά την καθημερινότητά του στον Πειραιά, τον χρόνο συμμετοχής του και την προσπάθειά του να καθιερωθεί στην επίθεση του Ολυμπιακού.

Το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ, μάλιστα, απέναντι στη Γιαγκελόνια, αποτέλεσε την αφορμή για ακόμη μεγαλύτερη προβολή. Ο 23χρονος επιθετικός πήρε φανέλα βασικού από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και στο 43ο λεπτό βρήκε δίχτυα, εκμεταλλευόμενος την απόκρουση του αντίπαλου τερματοφύλακα μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Ο Γκονζάλες ισοφάρισε σε 1-1 και πανηγύρισε το πρώτο γκολ της καριέρας του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τελικά, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 84ο λεπτό, φτάνοντας στη νίκη με 2-1.

«Hormigol» και αποστολή στην Ελλάδα

Η αντίδραση των μεξικανικών Μέσων ήταν άμεση. «Ο Αρμάντο "Hormiga" Γκονζάλες σκοράρει στο ντεμπούτο του στο UEFA Europa League», ήταν ένας από τους χαρακτηριστικούς τίτλους, ενώ η λέξη «Hormigol» έκανε την εμφάνισή της στα δημοσιεύματα και στα social media.

Το ενδιαφέρον είχε φανεί ήδη πριν από τη σέντρα, όταν η επιλογή του στην αρχική ενδεκάδα αποτέλεσε ξεχωριστό θέμα. Τα Μέσα του Μεξικού στάθηκαν στην εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Αλγουαθίλ, αλλά και στη σημασία της πρώτης του ευρωπαϊκής εμφάνισης.

Μάλιστα, η παρουσία του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ενδιαφέροντος, ώστε μεξικανικά Μέσα έχουν στείλει δημοσιογράφο στην Ελλάδα για να καταγράψει από κοντά την πορεία του 23χρονου επιθετικού.

Κάθε εμφάνισή του στον Ολυμπιακό παρακολουθείται πλέον στενά, ενώ τα social media στο Μεξικό παίρνουν «φωτιά» κάθε φορά που ο Γκονζάλες ξεχωρίζει με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Οι αριθμοί που έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό

Το ξεκίνημά του στον Ολυμπιακό δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον. Ο Γκονζάλες έχει μέχρι στιγμής καταγράψει 6 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ σε 346 λεπτά.

Στη Stoiximan Super League έχει τρεις συμμετοχές και 133 λεπτά, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδας έχει πετύχει τρία γκολ και έχει μοιράσει δύο ασίστ σε δύο εμφανίσεις, έχοντας αγωνιστεί για 151 λεπτά.

Στο Europa League χρειάστηκε μόλις την πρώτη του συμμετοχή και 62 λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο «Hormiga» έχει ήδη γίνει ένα από τα πρόσωπα που απασχολούν περισσότερο το ποδοσφαιρικό κοινό στο Μεξικό και η πορεία του με τη φανέλα του Ολυμπιακού αναμένεται να συνεχίσει να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.