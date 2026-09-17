Νέος διασυρμός Λιόλιου: Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε 25 εργαζόμενους της ΕΟΚ — Λογαριασμός άνω των 800.000 ευρώ!

152 ημέρες χρειάστηκε ο Άρειος Πάγος για να χαμογελάσουν επιτέλους οι παλιοί υπάλληλοι της ΕΟΚ.

Το SDNA το είχε γράψει πρώτο, στις 18/4: 25 εργαζόμενοι πήγαν μέχρι το ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας, εκεί όπου το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και η αλήθεια βγαίνει στο φως είτε το θέλει κάποιος είτε όχι. Στο μεσοδιάστημα, κάποιοι βγήκαν στη σύνταξη, κάποιοι αποχώρησαν, κάποιοι δεν είχαν τα προς το ζειν.

Η απόφαση

Ο Άρειος Πάγος δέχθηκε με χθεσινή του απόφαση την αναίρεση των 25 εργαζομένων της ΕΟΚ και ανέτρεψε την απόφαση του Εφετείου που είχε γείρει υπέρ της Ομοσπονδίας. Δικαίωση, αναίρεση, τέλος καλό. Το ποσό που διεκδικούν συνολικά, μαζί με τους νόμιμους τόκους, ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Το 2021, με πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία —με κωδικούς taxisnet που κυκλοφορούσαν στον αέρα— εξελέγη ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ.

Το μότο του Λιόλιου, «διαύγεια, αξιοκρατία, εξορθολογισμός» έγινε κουρελόχαρτο. Πρώτη του κίνηση: περικοπή κατά 30% των μισθών των τότε 25 υπαλλήλων της ΕΟΚ, με κατάργηση επιδομάτων αδείας, δώρου Πάσχα, δώρου Χριστουγέννων και επιδομάτων θέσης εν μία νυκτί. Ούτε καν για το τυπικό δεν συγκλήθηκε διοικητικό συμβούλιο.

Μιλάμε για υπαλλήλους ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου — όχι για τους σημερινούς free lancers, τους golden boys, τους «Διευθυντάδες», τους μακροσυγγενείς και τους γείτονες με μισθούς πολλαπλάσιους των παλαιών.

Η μάχη

Με ό,τι σθένος τους είχε απομείνει, οι 25 διεκδίκησαν το δίκιο τους με κάθε νόμιμο τρόπο: καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας — φαινόμενο ανήκουστο για τα δεδομένα της ΕΟΚ, ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία κέρδισαν, πρωτόδικη αγωγή, την οποία επίσης εν μέρει κέρδισαν. Κι ενώ περίμεναν πως ο «εξορθολογιστής» θα σταματούσε εκεί —είχε πει πολλάκις πως μια δικαστική απόφαση αρκεί για να τους τα επαναφέρει— εκείνος τους πήγε στο Εφετείο. Εκεί όλα γκρεμίστηκαν. Οι 25 έγιναν μύγες μέσα στο γάλα ενός οργανισμού που είχε πια ξεπεράσει τα 100 άτομα προσωπικό, με τις ισορροπίες χαμένες.

Αλλά όπως και στο άθλημα με την πορτοκαλί μπάλα, που το ξέρουν πολύ καλά οι 25 —κάποιος «νέος» στα πρώτα βήματα του εξυγιαντή έβαλε κάποτε έναν vip καλεσμένο να καθίσει σε vip θέση… στον πάγκο της Εθνικής Σλοβενίας. Γελάει ακόμα ο Ντόντσιτς…

Το παιχνίδι τελειώνει μόνο όταν ακουστεί η κόρνα της λήξης. Κι αυτή δεν είχε ακουστεί ακόμα. Μέχρι χθες: ΔΙΚΑΙΩΣΗ από τον Άρειο Πάγο, ΑΝΑΙΡΕΣΗ.

Το παραλήρημα

Στη χθεσινή του τοποθέτηση, ο πρόεδρος της ΕΟΚ είπε πολλά — και κάτι που μάλλον δεν τον συμφέρει: «μέρα με τη νύχτα η ΕΟΚ από όταν ανέλαβα». Η νύχτα κρατάει ακόμα καλά στην ΕΟΚ. Αλλά το φως βγήκε. Και ήταν εκτυφλωτικό.

Και τώρα, Βαγγέλη;

Μένει μια απορία: είναι πολλά τα λεφτά, Βαγγέλη. Και πού θα τα βρεις; Μπορεί να ζητήσει καμία βοήθεια. Να πουλήσει κανένα παίκτη του Προμηθέα ώστε να βρει τα ποσά.