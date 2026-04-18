Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση με τα οφειλόμενα της ΕΟΚ του Λιόλιου σε 21 υπαλλήλους της

Η διαμάχη ανάμεσα στην ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου και 21 παλαιούς εργαζόμενους της φτάνει στην κορύφωσή της, καθώς η υπόθεση οδηγείται στον Άρειο Πάγο την Τρίτη 21 Απριλίου.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δικαστικό αγώνα εδώ και πέντε χρόνια, διεκδικώντας αποδοχές που – όπως υποστηρίζουν – μειώθηκαν δραστικά το 2021. Την περίοδο εκείνη, λίγο μετά την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία, η νέα διοίκηση προχώρησε σε σημαντικές περικοπές μισθών που έφτασαν έως και το 30%, ενώ παράλληλα καταργήθηκαν δώρα και επιδόματα, με την αιτιολογία ότι δεν ήταν νόμιμα.

Η πρώτη δικαστική απόφαση δικαίωσε τους εργαζόμενους, ωστόσο η συνέχεια ήταν διαφορετική. Μετά από έφεση της Ομοσπονδίας, το δεύτερο δικαστήριο ανέτρεψε πλήρως την αρχική κρίση, αφήνοντας τους 21 χωρίς δικαίωση και οδηγώντας την υπόθεση στο ανώτατο επίπεδο της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Σήμερα, οι ενάγοντες κάνουν λόγο για εξαντλητική περίοδο οικονομικής πίεσης και αβεβαιότητας, περιμένοντας μια οριστική λύση. Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν και τη μεγάλη μισθολογική απόσταση που έχει δημιουργηθεί στην ΕΟΚ, με νέες προσλήψεις να αμείβονται σε αρκετές περιπτώσεις με σημαντικά υψηλότερους μισθούς σε σχέση με το παλαιότερο προσωπικό.

Σήμερα, η ΕΟΚ έχει 200 νέα άτομα στο δυναμικό της, με μισθούς που σε πολλές περιπτώσεις είναι διπλάσιοι ή τριπλάσιοι από τους μισθούς των παλαιότερων. Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει οριστικά μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.