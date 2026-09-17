ΟΦΗ-Χοφενχάιμ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

Μετά τον Ολυμπιακό είναι η σειρά σήμερα του ΟΦΗ να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase του Europa League. Αντίπαλός του είναι η Χοφενχάιμ, στις 19:45, στο Παγκρήτιο Στάδιο με στόχο την πρώτη νίκη.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα ΟΦΗ-Χοφενχάιμ.

Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, τόσο για το ματς του ΟΦΗ όσο και για τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια του Europa League, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες:

ΟΦΗ-Χοφενχάιμ (19:45)

Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Ταξιάρχης Φούντας

Σέλτικ-Φερεντσβάρος (22:00)

Η Σέλτικ να κερδίσει & Over 11.5 κόρνερ

Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπόρνμουθ (22:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10.5 κόρνερ

Over 0.5 γκολ Μπόρνμουθ & Over 5.5 κόρνερ Μπόρνμουθ

Γιουβέντους-Ναϊμέγκεν (22:00)

Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ

Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Κρίσταλ Πάλας-Λεχ Πόζναν (22:00)

Η Κρίσταλ Πάλας να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ

Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Μπεσίκτας-Μαρσέιγ (22:00)

Over 0.5 γκολ Μπεσίκτας & Over 5.5 κόρνερ Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ

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