ΟΦΗ-Χοφενχάιμ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα ΟΦΗ-Χοφενχάιμ.
Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, τόσο για το ματς του ΟΦΗ όσο και για τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια του Europa League, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες:
ΟΦΗ-Χοφενχάιμ (19:45)
- Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ
- Να σκοράρει ο Ταξιάρχης Φούντας
Σέλτικ-Φερεντσβάρος (22:00)
- Η Σέλτικ να κερδίσει & Over 11.5 κόρνερ
- Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπόρνμουθ (22:00)
- Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10.5 κόρνερ
- Over 0.5 γκολ Μπόρνμουθ & Over 5.5 κόρνερ Μπόρνμουθ
Γιουβέντους-Ναϊμέγκεν (22:00)
- Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ
- Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0
Κρίσταλ Πάλας-Λεχ Πόζναν (22:00)
- Η Κρίσταλ Πάλας να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ
- Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1
Μπεσίκτας-Μαρσέιγ (22:00)
- Over 0.5 γκολ Μπεσίκτας & Over 5.5 κόρνερ Μπεσίκτας
- Η Μπεσίκτας να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ
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