Στο training camp των Oυόριορς ο Ντέιβον Σμιθ

Την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα έχει ο Ντέιβον Σμιθ, καθώς συμφώνησε για συμβόλαιο προετοιμασίας και θα συμμετάσχει στο training camp της ομάδας.

Στο προπονητικό καμπ των Ουόριορς θα συμμετάσχει ο Ντέβον Σμιθ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ συμφώνησε για συμβόλαιο προετοιμασίας με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο, προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ.

Ο 24χρονος γκαρντ δεν είναι... ξένο σώμα στον οργανισμό, καθώς την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στους Σάντα Κρουζ Γουόριορς, ενώ συνολικά σε 29 εμφανίσεις στη G League είχε κατά μέσο όρο 11,1 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ σε 21,4 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, πήρε μέρος στο φετινό Summer League του Λας Βέγκας, όπου το Γκόλντεν Στέιτ κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας των Μέμφις Γκρίζλις με 94-90 στον τελικό.