Σε ρυθμούς… ΠΑΟΚ η Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για την Τούμπα

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κινείται ήδη σε… ευρωπαϊκούς ρυθμούς, καθώς ανακοίνωσε πως άνοιξε η προπώληση εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου (19:45) στην Τούμπα, για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Οι Ισραηλινοί ενημέρωσαν τους φίλους της ομάδας ότι η διάθεση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, δίνοντας παράλληλα αναλυτικές οδηγίες για την παρουσία των φιλάθλων τους στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν οδηγιών της ελληνικής αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, η άφιξη στο γήπεδο θα γίνει αποκλειστικά με οργανωμένη μεταφορά, με σημείο συγκέντρωσης την προβλήτα 11 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οι οπαδοί θα πρέπει να βρίσκονται εκεί από το μεσημέρι, καθώς τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν με συνοδεία της αστυνομίας.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι φίλοι της Μακάμπι θα παραμείνουν για τουλάχιστον 45 λεπτά στις κερκίδες, ώστε να μετακινηθούν με ασφάλεια πίσω στο σημείο παραλαβής. Η πρόσβαση στο γήπεδο και στην θύρα των φιλοξενούμενων δεν θα είναι δυνατή μεμονωμένα και χωρίς την οργανωμένη μεταφορά.

Βάσει του κανονισμού, οι φιλοξενούμενοι δικαιούνται το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου και μένει να φανεί πόσοι θα εξασφαλίσουν εισιτήριο για να βρεθούν στο πλευρό της Μακάμπι στη Θύρα 8...