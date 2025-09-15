Επίσημο: Τέλος ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό!

Απόλυτη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του SDNA, με τον Ρουί Βιτόρια να αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

Το SDNA αποκάλυψε από το βράδυ της Κυριακής ότι ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από το Τριφύλλι έπειτα το νέο κάζο από την Κηφισιά και οι Πράσινοι βρίσκονται ήδη στην αγορά για να βρουν τον αντικαταστάτη του.

Λίγες ώρες αργότερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια, ο οποίος αποχωρεί μετά από 11 μήνες στον πάγκο της ομάδας και μόλις δύο αγωνιστικές στο νέο πρωτάθλημα, αλλά ήδη στο -8 από την κορυφή με ματς λιγότερο.

Σε 43 παιχνίδια στο τιμόνι του Παναθηναϊκού ο 55χρονος τεχνικός είχε απολογισμό 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του.