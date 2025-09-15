Μετράει αντίστροφα ο Βιτόρια, ψάχνει προπονητή ο Παναθηναϊκός!

Μαύρα σύννεφα πάνω από τον Πορτογάλο προπονητή μετά τη νέα γκέλα της αμάδας, άμεσες οι εξελίξεις καθώς υπάρχει ήδη προεργασία πάνω στο θέμα.

Η ήττα από την Κηφισιά δεν αποκλείεται να αποτέλεσε την αιτία για να παρθεί απόφαση αντικατάστασης στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Το αποτέλεσμα «πλήγωσε» τους «πράσινους», ενώ αυτό που πραγματικά προβλημάτισε είναι η αγωνιστική εικόνα και η νοοτροπία που είχε το «τριφύλλι» το Βόλο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ρουί Βιτόρια είναι σε δύσκολη θέση. Σε τέτοιο σημείο που δεν αποκλείεται να μην περιμένουν οι «πράσινοι» το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Με τις όποιες εξελίξεις να έρχονται εντός της εβδομάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν να έχει γίνει ήδη προεργασία με ανεπίσημες επαφές διερευνητικού τύπου με άλλους προπονητές. Με την γκέλα κόντρα στην Κηφισιά, να έρχεται για να… πυκνώσει τα μαύρα σύννεφα πάνω από τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο Ρουί Βιτόρια μοιάζει να είναι σε δύσκολη κατάσταση και ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται στην ίδια θέση που ήταν πριν περίπου ένα χρόνο. Όταν ο Αλόνσο είχε πάρει την πρόκριση με τη Λανς, αλλά στο πρωτάθλημα τα αποτελέσματα έγιναν αιτία να διακοπεί η συνεργασία μαζί του.

Εντός της εβδομάδας, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει πάνω στο θέμα. Με τα τωρινά δεδομένα να φέρνουν πιο πολλές πιθανότητες προκειμένου ο Παναθηναϊκός να έχει άλλο προπονητή στο ντέρμπι με τον αιώνιο αντίπαλο την ερχόμενη αγωνιστική.