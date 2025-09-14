Κριτική Παναθηναϊκού: Εμφάνιση... ντροπή που φανέρωσε κάθε αδυναμία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-2 από την Κηφισιά και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ρουί Βιτόρια. Τραγική εμφάνιση για τους «πράσινους», που φανέρωσαν όλες τις αδυναμίες τους.

Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι: Δέχτηκε τρία γκολ, χωρίς να έχει σε κανένα από αυτά ο ίδιος την πρωταρχική ευθύνη. Δεν μπορεί πάντως να χαρακτηριστεί καλή η εμφάνισή του με αυτό το παθητικό.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Μέτρια η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, ήταν «άχρωμος» στην επίθεση και αμυντικά δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα θέματα.

Αχμέντ Τουμπά: Έχασε κατά κράτος όλες τις μονομαχίες από τον Τετέι, βρέθηκε σε πολύ κακή βραδιά και δεν έδωσε σε κανένα σημείο του αγώνα ασφάλεια στην ομάδα του.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Συγκριτικά καλύτερος από τον συμπαίκτη του ο Αμερικανός, ο οποίος όμως ήταν επίσης αρνητικός και στις φάσεις του 2-2 και του 3-2 δεν μπόρεσε να σταματήσει τον πρωταγωνιστή της Κηφισιάς.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Αμυντικά ήταν σταθερός και δεν αντιμετώπισε προβλήματα. Επιθετικά δεν είχε την ίδια επιδραστικότητα που μας έχει συνηθίσει στα προηγούμενα παιχνίδια.

Πέδρο Τσιριβέγια: Ήταν καλά κλεισμένος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να «φτιάξει» παιχνίδι όπως θέλει. Παράλληλα ταλαιπωρήθηκε πολύ στα ανασταλτικά του καθήκοντα, με τον Τετέι να τον... αδειάζει με μεγάλη άνεση για το 2-2.

Ρενάτο Σάντσες: Σε σχέση με τους συμπαίκτες του έμοιαζε καλύτερος, όμως από δικό του λάθος στην μεσαία γραμμή ήρθε το 3-2 της Κηφισιάς. Αντιμετώπισε πάντως κι αυτός προβλήματα στην μεσαία γραμμή.

Τάσος Μπακασέτας: Σε... ρηχά νερά κινήθηκε και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, που δεν απείλησε ποτέ την αντίπαλη εστία, ούτε κατάφερε να φτιάξει κάποια μεγάλη φάση για τους συμπαίκτες του.

Ντάνιελ Μαντσίνι: Διαρκώς οφσάιντ ο Αργεντινός, που -ανεξαρτήτως αυτού- σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες που του παρουσιάσηκαν.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Ήταν από τους δραστήριους παίκτες του Παναθηναϊκού, κέρδισε το πέναλτι και ήταν γενικά μέσα στις φάσεις στην αντίπαλη περιοχή.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Πέτυχε δύο γκολ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και με... δώρο από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ήταν πάντως αποκομμένος από την υπόλοιπη ομάδα, αλλά τουλάχιστον εκμεταλλεύτηκε τις δύο ευκαιρίες που του δόθηκαν.

Άνταμ Τσέριν: Δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του στην μεσαία γραμμή, έχοντας και ο ίδιος μια πολύ μέτρια παρουσία.

Σίριλ Ντέσερς: Δεν κατάφερε να βρει καμία ευκαιρία στο διάστημα που αγωνίστηκε και πέρασε... απαρατήρητος.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: «Επιστρατεύτηκε» κατά την διάρκεια του δεύτερου μέρους και δεν προσέφερε κάτι στην ομάδα του.

Ανάς Ζαρουρί: Ήρθε από τον πάγκο, ήταν καλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του, όμως δεν προσέφερε κάτι ουσιαστικό στην ομάδα του.

Μίλος Πάντοβιτς: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.