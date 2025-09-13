Έκανε το καθήκον της η Άρσεναλ, που διέλυσε… περπατώντας το εμπόδιο της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Emirates (3-0). Σκόραρε ξανά ο Γιόκερες, δύο γκολ έβαλε ο Θουμπιμέντι.

Περίμενε μέρες για να αφήσει πίσω την ήττα από την Λίβερπουλ η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα. Οι Gunners υποδέχθηκαν την Νότιγχαμ - που είχε πρώτη φορά στον πάγκο τον Άγγελο Ποστέκογλου - και χωρίς να φορτσάρουν ιδιαίτερα, έκαναν αυτό που έπρεπε με ένα… χαλαρό 3-0 μερικές μέρες πριν παίξουν στο Champions League με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στους 9 βαθμούς οι Λονδρέζοι έπειτα από 4 αγωνιστικές, δεύτερη σερί ήττα και στα χαμηλά η Φόρεστ.

Το ματς δεν είχε πολλά πράγματα στο πρώτο μέρος, όμως η Άρσεναλ βρήκε τον τρόπο να κάνει τη δουλειά. Στο 7’ ο Μίκελ Μερίνο είδε την μπάλα να πέφτει στα πόδια του μετά από στημένο όμως ο Σελς τον νίκησε και στο 18’ ο Αρτέτα «έχασε» τον Όντεγκααρντ που δεν μπόρεσε να συνεχίσει και έγινε αναγκαστική αλλαγή για να μπει ο Νουανέρι. Στο 32’ ήρθε το γκολ που ξεκλείδωσε το ματς για τους γηπεδούχους, με τον Μάρτιν Θουμπιμέντι να πιάνει τρομερό βολέ από το ύψος της περιοχής έπειτα από απομάκρυνση της άμυνας (1-0).

Στην επανάληψη, η Άρσεναλ ξεκίνησε με γκολ καθώς στο 46’ ο Έζε έφυγε καλυπτόμενος από αριστερά και γύρισε στον Γιόκερες, ο οποίος σε κενό τέρμα πέτυχε το 3ο του γκολ με τους Gunners, ενώ ο Άγγλος εξτρέμ έδωσε την πρώτη του ασίστ (2-0). Στο 52’ ήταν η καλύτερη φάση της Φόρεστ με το δοκάρι του Γουντ με το στήθος, ενώ δοκάρι είχε και ο Γιόκερες στο 59’. Οι παίκτες του Αρτέτα είχαν τον πλήρη έλεγχο και απόλυτα ελεγχόμενα έκαναν συντήρηση δυνάμεων και στο 79’ ο Θουμπιμέντι με κεφαλιά μετά από σέντρα του Τροσάρ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.