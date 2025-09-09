Έπαιξε για ένα ημίχρονο στην ισοπαλία της Νιγηρίας ο Ντέσερς

Η Νιγηρία έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Νότια Αφρική, με τον Σίριλ Ντέσερς να αγωνίζεται για ένα ημίχρονο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σίριλ Ντέσερς πήρε φανέλα βασικού στο κρίσιμο ματς της Νιγηρίας με τη Νότια Αφρική, μετά τον τραυματισμό του Όσιμεν στην αναμέτρηση με το Μπενίν.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έπαιξε για ένα ημίχρονο, στο οποίο ήταν καλά κλεισμένος, με αποτέλεσμα να μην απειλήσει την αντίπαλη εστία. Είχε πάντως 4/4 εύστοχες μεταβιβάσεις και κέρδισε την μόνη εναέρια μονομαχία που έδωσε, δίχως να προσφέρει κάτι περισσότερο.

Στην ανάπαυλα αντικαταστάθηκε, με την χώρα του να φεύγει τελικά με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) και να παραμένει... ζωντανή για μια θέση στο επόμενο Μουντιάλ, δίχως όμως οι πιθανότητες να είναι αυτή την σιγμή υπέρ της.