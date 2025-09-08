Εκιτικέ: «Χαρά μου που θα ανταγωνιστώ τον Ίσακ»

Ο Ούγκο Εκιτικέ δήλωσε ενθουσιασμένος για την άφιξη του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ, τονίζοντας πως ανυπομονεί να ανταγωνιστεί τον Σουηδό φορ για μια θέση στην ενδεκάδα των «κόκκινων».

Ο 21χρονος επιθετικός αποτελεί την τρίτη ακριβότερη καλοκαιρινή μεταγραφή της Λίβερπουλ, πίσω από τον Ισάκ, που αποκτήθηκε από τη Νιούκαστλ έναντι 125 εκατ. λιρών (ρεκόρ για Βρετανό σύλλογο), και τον μέσο Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος κόστισε 100 εκατ. συν μπόνους από τη Λεβερκούζεν.

Ήδη ο Εκιτικέ έχει ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν με τρία γκολ σε τέσσερις εμφανίσεις, δείχνοντας αποφασισμένος για μια θέση βασικού.

«Όταν παίζεις στις καλύτερες ομάδες, περιμένεις να έχεις τον ανταγωνισμό των καλύτερων παικτών», είπε ο Εκιτικέ. «Ο Ισάκ είναι παίκτης που παρακολουθούσα και είναι χαρά μου που τον βλέπω να έρχεται. Θα είναι σκληρός ο ανταγωνισμός, αλλά θα δουλέψω σκληρά ώστε να αποδίδω καλά και να είναι πρόβλημα μόνο για τον προπονητή».

Ο Γάλλος φορ μετακόμισε στο «Άνφιλντ» μετά την εντυπωσιακή περσινή του σεζόν στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, όπου σημείωσε 15 γκολ σε 33 συμμετοχές στην Bundesliga.