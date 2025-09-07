Έγραψε ιστορία ο Ντεπάι: Έγινε ο πρώτος σκόρερ της εθνικής Ολλανδίας!

Ο Μέμφις Ντεπάι έγραψε ιστορία κόντρα στη Λιθουανία, ανοίγοντας το σκορ για την Ολλανδία και παράλληλα μπήκε έγινε και πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Ο Μέμφις Ντεπάι έγραψε ιστορία στον αγώνα απέναντι στην Λιθουανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς με το τέρμα που σημείωσε έφτασε τα 51 γκολ με τη φανέλα των «οράνιε» και ξεπέρασε τον θρυλικό Ρόμπεν Φαν Πέρσι που μετρούσε 50.

Το τρομερό αυτό επίτευγμα του το πέτυχε με 104 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας και πλέον αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Η κορυφαία πεντάδα των σκόρερ της Ολλανδίας:

Μέμφις Ντεπάι 51

Ρόμπιν Φαν Πέρσι 50

Κλαας Γιαν Χούντελααρ 42

Πάτρικ Κλάιφερτ 40

Ντένις Μπέργκαμπ 37

Άριεν Ρόμπεν 37